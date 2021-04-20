林鄭月娥：西方政客批評香港　因看見中國富強「心裡不舒服」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-20 12:40

特首林鄭月娥正在海南出席博鰲亞洲論壇，她接受中央電視台訪問時表示，香港先後經歷反修例事件和全球新冠疫情打擊，經濟受到影響，但看來最壞的時間已過。她又指，西方政客針對香港的批評，是因為看到中國富強起來「心裡不舒服」，想要圍堵中國，有著「根本的偏見」。

林鄭月娥接受央視專訪。（央視截圖）

指香港最壞時間已過

林鄭月娥指，曾經很用心反駁西方的批評：「早一段時間我很用心去反駁，寫很多聲明去反駁。但後來我發覺，他們是有根本的偏見，他們是有另外的目的的。所以無論香港怎麼反駁、怎麼說明，都很難改變他們的看法。他們另外的目的現在看得很清楚，就是要圍堵中國。我們國家從站起來到富起來，現在強起來，他們心裡都不舒服。」她指，仍要繼續反駁外國的批評，但同時要用加大力度做好本身的事。

林鄭又指，2019年中開始的往後一年，香港受到社會動盪、「黑暴」的影響的厲害，過去十多個月，則是全球新冠疫情肆虐。在多重打擊下，難免會出現的經濟的逆轉，「現在看來，我們最壞的時間已經過了，我們估計今年2021年，應該是有年度的（經濟）增長，大概是3%至5%。」

她將社會狀況回穩，「歸功」於全國人大過去一年所作的兩項決定，即訂立《港區國安法》和修改選舉制度。林鄭指，希望在5月底前通過本地立法，其後開始籌備一場「公平公正」的選舉，只要候選人符合「愛國者治港」原則，歡迎不同意見及立場的人士進入立法會。

林鄭又認為，需要培養香港市民國民意識、讓大家了解國家發展，稱回歸以來特區對國民教育所下的功夫確實不多。

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