民研：本港政團民望民陣居首　惟評分創新低　民建聯大升8分

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-20 16:18

香港民意研究所今日（20日）發表最新一輪調查結果，主題為本港各大政治團體的民望。其中民間人權陣線以40.2分排名首位，惟得分跌至2005年有紀錄以來新低。多個民主派政黨如民主黨、公民黨、人民力量等，得分都比半年前的上輪調查顯著下跌。相反，多個建制派政黨所得的評分明顯上升，其中民建聯的評分比上次大升8分。

▼本地十大政團民望▼

+ 4 + 4 + 4

民主派整體領先但跌幅顯著 建制派得分大升

民研計劃先後於3月底至4月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分成兩輪先後成功訪問了1,010和1,003名香港居民。最新調查顯示，得分首4位的政團都是來自民主派。首位是民陣，得40.2分；緊隨其後的民主黨、公民黨、人民力量，皆為民主派，分別得到38.8、38.2、38.2分。

不過值得留意的是，民主派多個政團比之前一次調查，評分都有下跌。民陣的評分比起2019年9月的調查（2020年兩次調查中，皆沒有民陣的數據），創2005年有紀錄以來新低；民主黨評分比起去年10月的調查下跌3.7分，創1994年4月有紀錄新低；公民黨評分比去年10月的調查下跌1分，也創出2006年5月有紀錄新低。人民力量、社民連、熱血公民所獲評分都錄得明顯下跌。

反之，排行第5的民建聯得分為35.4分，比去年10月大升8分，創出2019年4月以來新高。自由黨、工聯會、新民黨所獲評分都比對上一次有明顯的升幅。

從圖表可見，多個民主派政團得分明顯下跌。相反，建制派政團整體得分仍未及民主派，但比起上次調查有顯上升。（民研調查結果簡報截圖）

鍾劍華：民主派被擊潰後 成個社會「散咗」

民研副行政總裁鍾劍華表示，經歷《國安法》、初選搜捕事件、中央大幅修改選舉制度等事件後，民主派重要人物被拘控或噤聲，「成個社會散咗」，尤其民主派支持者一時之間統合不起來，是以多個政團評分都偏低。他擔心，到底這種社會狀態是否有利「一國兩制」行穩致遠。

前香港政策透視主席、大專兼任講師龔偉森指出，公民社會就像「膠水」，將社會各群體的不同意見反映出來，維持社會穩定，和政府產生協同效應，但在今日社會四分五裂之下，各大政團評分都偏低，反問這是否有助政府的管治。