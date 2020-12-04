許智峯流亡｜民政署：未收到辭職信　按例缺席4個月會喪失議席

前民主黨立法會議員許智峯昨晚（3日）宣布流亡，現身處丹麥的他明日將前往倫敦會合家人。許智峯上月跟隨泛民總辭，已辭去立法會議員的職務，但他仍然是中西區區議員。《香港01》向民政事務總署查詢，局方指至今未有收到許智峯的辭職信。 被問到會否主動取消許的區議員資格，局方稱不會就個別事件作評論，但就引用《區議會條例》第24條指，民選議員如連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在該限期完結前取得該區議會的同意，則該議員亦即喪失在其餘下的任期中擔任議員的資格。至於若出現議席空缺會否舉行補選，民政署及選舉事務處則未有回應。

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根據《區議會條例》第24(5)條，如區議員連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在限期前取得區議會的同意，則會喪失餘下任期中擔任議員的資格。而根據中西區區議會文件，下次區議會會議暫定於明年1月14日舉行。換言之，如果許智峯在下次會議時未有返港及出席，有可能於明年5月自動喪失議席。

《區議會條例》亦列明其他民選議員喪失擔任議員資格的情況，當中包括被判刑超逾3個月，或被裁定犯《叛逆罪》。根據《刑事罪行條例》第2條，任何人意圖作出推翻中華人民共和國或中央政府的作為，並以公開的作為表明該意圖，即屬叛逆，可判處終身監禁。2018年保安局擬用《社團條例》取締香港民族黨，《大公報》曾批評「港獨」涉嫌違反國家《憲法》及《基本法》，超出言論自由或人權保護的底線，涉嫌觸犯《叛逆罪》及《意圖叛逆罪》。

政府早前以疫情為由，押後原定9月舉行的立法會換屆選舉。（資料圖片）

另外，《區議會條例》列明，如民選議員議席出現空缺，指定人員必須在知悉出現空缺後21天內，藉憲報公告宣布民選議員議席出現空缺。惟政府早前以疫情為由，押後原定9月舉行的立法會換屆選舉，由於本地現爆出第四波疫情，相信即使真的有議席出缺，或未能及時按例補選。