宣誓修例｜元朗區議員杜嘉倫拒宣誓已辭職　批修例苛刻模糊

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-07 11:09

區議員宣誓勢在必行，民主派元朗區議員杜嘉倫今（7日）宣佈不會宣誓，已經辭職。他稱，政府大力打壓民主派人士，加上政府要求區議員宣誓的條文苛刻模糊，質疑政府可隨意演繹，在權衡輕重下決定辭職。

杜嘉倫自2015年起擔任元朗錦綉花園區議員，他在Facebook回顧指，上一屆區議會充滿挑戰，元朗區議會5名泛民議員雖然力量微小，但在重要時刻發揮關鍵作用。

他說，今屆區議會民主派大勝，全取17區區議會主導權，市民熱切盼望政府聆聽意見，冀政府在地區事務或香港整體施政順從民意，可惜事與願違，現時政府大力打壓民主派人士，「未審先判」的個案比比皆是，形容香港法治已死。

至今4名民主派拒宣誓

杜嘉倫又稱，在風雨飄搖下，兩級議會難有作為，加上政府「僭建」修例，要求公職人員、區議員宣誓效忠，相關法律條文苛刻模糊，政府可隨意解釋，控告民主派違反誓言，輕則失去職位，重則或身陷囹圄。

他稱，宣誓與否是困難決定，不宣誓會立即被褫奪議席，更會被指辜負市民所託，宣誓則要誠惶誠恐度日，隨時準備被上門拘捕，衡量輕量後，決定「心照不宣」，並指已遞交辭職信。

目前至少4名民主派議員表明不會宣誓或辭職，除杜嘉倫，還有屯門區議員李家偉、北區區議員袁浩倫、中西區區議員何致宏。