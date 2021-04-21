職工盟播《理大圍城》　周浩鼎質疑違國安法　蒙兆達：上綱上線

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-21 14:26

職工盟近日舉行多場內部放映會，內容為多場講述反修例事件的紀錄片，包括《理大圍城》、《佔領立法會》和《中大保衛戰》。有建制派立法會議員質疑，放映會宣揚「黑暴」，涉嫌違反《港區國安法》中的「恐怖活動罪」。 職工盟回應指，幾部紀錄片已通過評審，被評為三級，但不是「違法禁片」，質疑有建制人士聲稱電影「違法」是上綱上線。

周浩鼎：要求執法機關盡快刑事調查

根據職工盟社交平台本月3日帖文，放映會分為5場，分別有《理大圍城》、《佔領立法會》和《中大保衛戰》，其中今日（21日）晚上7時的一場，參加者為「前線新力量零售工會」，播放的是《理大圍城》及《佔領立法會》。據傳媒報道，上周六（4月17日）於佐敦職工盟培訓中心的一場活動中，有約30名「港鐵新動力」會員到場，報道形容「各人出入小心，似不欲張揚」，有網媒記者上前提問時，參加者大都拒絕回應。

民建聯立法會議員周浩鼎今日（21日）表示，職工盟組織播放「黑暴」電影，涉嫌干犯《國安法》。他指，《國安法》第24至27條列明各種支援、煽動或宣揚恐怖主義及嚴重暴力行為的活動皆屬違法，質疑職工盟企圖透過播放「黑暴」電影，繼續宣揚顛覆中央政府及暴力抗爭的意識，「荼毒下一代，行為卑劣」，要求執法機關盡快進行刑事調查，依法辦事，嚴正執法。

蒙兆達：活動繼續進行

職工盟總幹事蒙兆達回應查詢時指，幾部紀錄片已通過電影、報刊及物品管理辦事處（電檢處）的評審，被評為三級，但不是「違法禁片」，現時突然有建制人士聲稱電影「違法」，似乎是有人想製造白色恐怖、上綱上線作「文革式批鬥」，藉機攻擊一些政治立場不同的文藝作品。

他指，活動會繼續進行，但選取地點可能會更小心一點，避免被惡意滋擾，又憶述上場放映會完結後，有自稱「網媒記者」的人士突然拿出手機，近距離拍攝參加者模樣，以挑釁性的語氣聲稱活動違反《國安法》，威嚇參加者，過程中卻沒有表明自己屬於什麼「媒體」，批評相關手法卑劣。

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早前開幕的高先電影院，曾放映《理大圍城》，惟引起部份媒體批評，高先電影院之後叫停放映，指該片近日「受到過度關注」，為避免引起不必要的誤會，決定取消放映。