葉劉促停資助《理大圍城》發行商　容海恩稱M+網站仍有艾未未展品

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-14 20:00

新民黨立法會容海恩早前不滿西九文化區「M+博物館」內一幅藝術家艾未未的作品，相中人以中指指向北京天安門廣場，質疑違反《港區國安法》。她今日（14日）在立法會上表示，今日再瀏覽M+博物館網站時，仍然看到這幅具爭議作品，批評相片顛覆國家觀念，影響市民的國民身份認同，促當局正視並再次檢視全港博物館藏品，形容無理由「開後門讓人放火」。 民政事務局局長徐英偉回應指，若有展品違法，政府和西九管理局會嚴正處理，館方會持專業精神，客觀持平地策劃展覽。他強調有關法例要求清晰，本港有自由空間，但不同團體舉辦活動或展覽時都必須守法。

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徐英偉指影意志申請資助時 國安法未生效

對於獲藝發局資助的電影發行商「影意志影院」發行的電影《理大圍城》，被指違反《港區國安法》，徐英偉回應指，藝發局作為法定組織，一直有要求受資助的藝團在資助期內，必須遵守香港法例及其他合約條款。他續稱，「影意志影院」在2019年4月申請資助時，《港區國安法》仍未生效，若日後國安公署或警方國安處認為有活動或作品內容涉嫌違法，政府和藝發局都會配合並嚴正處理。

新民黨主席葉劉淑儀在會上表示，《港區國安法》未生效前，《刑事罪行條例》已列明若有人挑起仇恨，均屬違法。她又指，「影意志影院」舉辦的獨立電影節中，所播放的電影涉嫌鼓吹港獨和推翻政府，認為當局應終止對「影意志」的資助。