向《理大圍城》發行商撥款遭建制媒體追擊　藝發局︰尊重藝術自由

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-17 18:54

香港藝文界近日屢受抨擊，反修例紀錄片《理大圍城》接連取消放映後，有建制媒體追擊香港藝術發展局，指局方過去向該片發行商「影意志影院」批核資助，是「用政府錢反政府」。 香港藝術發展局回應表示，評審機制由業界專家學者、資深藝術家等，用專業角度審視各項申請藝術內容及水平等，局方尊重藝術表達自由，獲資助團體的活動或計劃內容並不反映局方意見。藝發局又指，不時發信提醒所有獲年度資助的藝團，須遵守香港法例以及其他合約條款，包括於今年1月中提醒，如鼓吹港獨、推翻政府，可停止資助撥款。

有建制媒體批評香港藝術發展局向反修例紀錄片《理大圍城》發行商批核資助。（網頁截圖）

香港藝術發展局表示，評審機制自1999年設立，以「同儕評核」為基礎，邀請藝術界別內的專家學者、資深藝術家及顧問擔任審批員，協助評審接獲的資助申請，以專業角度審視各項申請的發展目標、藝術內容及水平等，以確保公帑運用得宜。同時，機制備有申報制度把可能涉及利益衝突的機會降至最低。

如違約包括鼓吹港獨、推翻政府 會停撥款

所有獲批的資助計劃，包括年度資助、計劃資助等，均會要求獲資助的藝團承諾及履行簽署合約內容，包括在資助期內遵守香港法例。年度資助在每年5月審批，7月開始發放資助。局方不時發信提醒所有獲年度資助的藝團遵守香港法例以及其他合約條款，最近一次是在2021年1月中。

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藝發局指，如獲資助藝團在任何方面違反合約內容，例如在現行法例下被確定為鼓吹港獨、推翻政府，局方可以行使暫緩、調整及停止該獲資助藝團於該資助年度的資助撥款的權利。局方會審議如何處理將進行的2021/22年度資助審批。

藝發局最後指出，「尊重藝術表達自由，獲資助團體的活動或計劃內容並不反映本局意見。」重申獲資助者在享有藝術表達及創作自由的同時，亦必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。