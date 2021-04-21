浸聯會會長羅慶才突請辭　曾發聲明促撤逃犯修例、反國安法

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-21 17:26

去年成功連任香港浸信會聯會會長、任期還有九天完結的羅慶才，昨天（20日）突以個人理由辭職。羅慶才過往多次就政治、社會議題發聲，包括於前年發聲明反對《逃犯條例》修訂。 去年6月，羅慶才以《香港人對國安法反應負面的三個理由》為題撰文，批評《國家法》根本性地改變了「一國兩制」、摧毀了香港原有的、真正行之有效的司法制度，剝奪香港市民應有的言論自由。

2019年7月，香港浸信會聯會會長羅慶才牧師發文，認為要了解「暴徒」，「從他們所表達的訴求看，他們是無力的一群」。（截圖自香港浸信會聯會網站）

會長任期將完結

羅慶才去年在浸信會聯會年度常務委員會換屆選舉取得800多票，以200多票擊敗對手，成功連任，任期至本月30日，惟聯會今天在網頁公布，羅慶才昨天（20日）以個人理由辭職。聯會感謝羅慶才牧師自2018年5月1日出任會長，帶領會務發展，造就信徒生命，謹祝羅慶才牧師在往後的日子繼續被主所用，退休生活蒙恩，由即日起，會長職務按章由第一副會長林海盛牧師署理，至4月30日。

羅慶才多次就政治及社會議題發聲，前年6月7日，聯會發聲明指《逃犯條例》修訂影響深遠，港府至今未交代修例動機和影響，該會作為香港主要宗教團體之一，不能閉口不言，又引用《聖經》比喻香港現況是「刀劍快將臨到」，若「守望者卻沒有發出警告，導致人滅亡的話，上帝就要向他追討流人血的罪。」

去年曾稱香港已成「一國一制」

去年6月，羅慶才以《香港人對國安法反應負面的三個理由》為題撰文，形容香港成為「一國一制」已無懸念，又指《國家法》根本性地改變了「一國兩制」、摧毀了香港原有的、真正行之有效的司法制度，剝奪香港市民應有的言論自由。

羅慶才在文中又指，《國安法》不是達至長治久安之途，唯獨建立真正的民主政制，把自主自由和發聲的權利歸還人民，聽從民意，香港才能回復繁榮穩定。