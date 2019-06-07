【逃犯條例】浸信會聯會聲明籲撤修例　引聖經喻「刀劍快將臨到」

撰文：莊恭南
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《逃犯條例》修訂內容備受爭議，不少宗教團體亦發聲關注，反對修例。
香港浸信會聯會今（7日）亦發聲明，指《逃犯條例》修訂影響深遠，港府至今未交代修例動機和影響，該會作為香港主要宗教團體之一，不能閉口不言，又引用《聖經》比喻香港現況是「刀劍快將臨到」，若「守望者卻沒有發出警告，導致人滅亡的話，上帝就要向他追討流人血的罪。」
該會呼籲特區政府基於「一國兩制，港人治港」的原則，捍衛本港人權及法治，撤回逃犯條例修訂，進行全面諮詢。
浸信會聯會聲明。（浸新會聯會網頁截圖）
《逃犯條例》修訂引來國際社會、商界和社會各界廣泛擔憂。包括天主教正義和平委員、天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、逾700名基督教教牧等宗教人士和團體，都在早前發聲，以聯署或呼籲祈禱方式，要求政府保障市民安全。
浸信會聯會今日發出的聲明，態度更為強硬，引用《聖經》金句，形容修例是「刀劍快將臨到」，教會作為「守望者」須發出警告。
該會表明，《逃犯條例》修訂造成港人極大憂慮和顧慮，引發4月29日以萬計市民遊行和立法會議員肢體衝突；該會呼籲港府，在台灣政府不願意在修例前提下申請遣返「陳同佳案」疑犯時，可與台灣政府商議一次性遣返安排，又指港府應捍衛香港人權及法治基礎，保障港人利於，要求撤回修例。
▼反逃犯條例遊行路面交通安排▼
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