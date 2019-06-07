【逃犯條例】浸信會聯會聲明籲撤修例　引聖經喻「刀劍快將臨到」

《逃犯條例》修訂內容備受爭議，不少宗教團體亦發聲關注，反對修例。

香港浸信會聯會今（7日）亦發聲明，指《逃犯條例》修訂影響深遠，港府至今未交代修例動機和影響，該會作為香港主要宗教團體之一，不能閉口不言，又引用《聖經》比喻香港現況是「刀劍快將臨到」，若「守望者卻沒有發出警告，導致人滅亡的話，上帝就要向他追討流人血的罪。」

該會呼籲特區政府基於「一國兩制，港人治港」的原則，捍衛本港人權及法治，撤回逃犯條例修訂，進行全面諮詢。