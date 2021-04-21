路透社引匿名法官　批47人案馬拉松聆訊折磨被告 、奪基本權利

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-21 20:36

47名參與或組織初選的民主派人士被控「串謀顛覆國家政權」罪，上月1日在西九龍裁判法院提堂，歷經40小時的「馬拉松式」保釋聆訊，多名被告不適送院。 《路透社》今（21日）引述數個匿名現任和退任法官，指47人初選案的保釋聆訊做法折磨被告及剝奪基本權利，強調不可接受。其中一名現任裁判法院法官表示，47人案的保釋聆訊，令人聯想起中國和其他獨裁國家使用的「作秀公審」（show trials），目的是為公開羞辱及打擊政治對手。

《路透社》報道的標題為香港正迎來「中國式公義」（China-style justice），其中引述一名退休法官指，47人初選案事件令人感震驚（It was appalling what went on），該人認為法官有權行使酌情權控制聆訊時間，並應該確保庭內的人獲適當照顧，強調無法理解為何會導致如此嚴重的錯誤。（I just cannot fathom how this was allowed to go so terribly wrong.）

有法官批47人遭「不尋常折磨」

另有一名在職法官和兩名退休法官表示，香港一直以英式的獨立司法系統感自豪，但強調這次初選案47名被告遭到「不尋常的折磨」。他們又指，案中被告申請保釋，但卻被困法庭內數日，剝奪他們的睡眠和其他基本權利，認為這種做法，標誌着與香港普通法的傳統存在巨大差異。（have marked a dramatic departure from the common law tradition of Hong Kong.）

律政司回覆《路透社》查詢稱，正審視各級法院處理涉及大量訴訟人和旁聽人士案件的安排，包括編排聆訊時間等。（資料圖片）

律政司回覆《路透社》查詢稱，正審視各級法院處理涉及大量訴訟人和旁聽人士案件的安排，包括編排聆訊時間等。律政司在3月5日的一篇聲明中，亦承認在法庭上面臨着巨大、前所未有的挑戰，認為有關安排的具體細節難免有不足之處。