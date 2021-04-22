浸聯會羅慶才移居英國：有作「逃兵」感覺　攜愛犬上機稱機會難得

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-22 11:04

牧師羅慶才前天（20日）突以個人理由，辭去香港浸信會聯會會長。羅慶才過往多次就政治、社會議題發聲，包括於前年發聲明反對《逃犯條例》修訂、去年批評《國安法》改變了「一國兩制」等。 基督教媒體《時代論壇》昨日刊出羅慶才的文章，羅確認已和妻子於4月20日離港赴英。他稱最大原因是香港的改變，自由空間收緊，形容倉卒離開令其有點作「逃兵」的感覺，希望上帝會按著他的軟弱而憐憫他。

稱寵物機位「渴市」

羅慶才指，自從去年7月和9月自己出現在《大公報》後，身旁有同道和關心他的朋友提醒要早作準備，初時也不以為然，自問只是「小薯」，但後來看見很多主張既溫和也有建設性的社會人士，先後相繼被當局追究和監禁，逐漸清晰自己的去向，「現時的香港已不單是『撕裂』那麼簡單，而是產生了一道由權力造成『斷層』。」



他稱，要一個傳道人放下教會的牧養、放下自己成長地方，不是一件容易的事，有點作「逃兵」的感覺，內心不無愧疚，盼望上帝會按著自己的軟弱，於他有憐憫，「鑑察我心，按我的軟弱來審判我」。

羅昨日回應傳媒時指，因為要帶家中愛犬要一起離開，寵物機位難求，是以走得比較急。他在文中提到：「我們離港的日期竟是由家中寵物來決定，但實況確是如此，想來也許是上帝的幽默。原本以為按照寵物機位『渴市』的情況來看，能夠在四月內成行的機會實在渺茫，但竟然在以為無望時卻獲得了機會，這樣就決定了我們離港的日期。」但他提到，另一個較嚴肅的原因，是香港的疫情在近兩星期似有反彈，有些到港的航班被禁，危機感大大提升，恐怕這樣演變下去，很可能離港日子變得遙遙無期，為免夜長夢多，決定在短期內出發。