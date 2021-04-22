選委直選可提名兩票？謝偉俊批梁美芬提問製混亂　梁反斥：太過份

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-22 15:00

立法會《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》委員會今天（22日）召開第六次會議，逐條審議有關候選人資格審查委員會、立法會選舉提名數目要求等條文。 多名建制派議員關注，選委能否同時以選委身份及地方選區選民身份，提名多於一名候選人，討論過程一度因條文過於複雜引起混亂。謝偉俊一度形容提出問題的梁美芬「製造混亂」，梁嚴詞反駁指其言論太過份，促謝收回。謝偉俊其後澄清指自己並非針對任何人。 政制及內地事務局首席助理秘書長楊樂詩指，不論任何身份，提名人只能在一份表格提名地區直選參選人，即使是選委，亦只能提名一名地方直選參選人。不過，他們可以在同一份表格上，同時以兩個身份提名同一名參選人。

▼選舉修例草案重點▼

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鄧忍光：選委提名票優先

法案委員會今天加開快車，於上、下午分別召開四小時會議。在審議有關提名數目的條文時，梁美芬及多名建制派議員關注選委在直選能否以不同身份提名兩票，一度引發混亂。工聯會麥美娟問到，選委能否以選委身份提名一名新界西南的參選人，其後以地區選民身份提名新界西北參選人。工聯會黃國健加入戰團，笑言「本身以為自己明，但愈聽愈唔明」，舉例指，若自己以選委身份提名出戰新界西南的麥美娟，能否以地方選區選民提名另一名參選人。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，不論任何身份，提名人只能在一份表格提名地區直選參選人，若有選委以選委和地方選民身份提名不同參選人，會以選委提名票優先。楊樂琪指，即使是選委，亦只能提名一名地方直選參選人，惟可在同一份表格上，同時以兩個身份提名同一名參選人。

梁美芬：謝偉俊對我提問「情有獨鍾」

民建聯陳克勤形容討論很有意思，自言一直以為選委可提名兩名直選參選人，他擔心若選委只能提名一人，會令直選參選人爭取選委提名的難度增加，爭取提名的過程更艱難。

有關討論長達逾半小時，謝偉俊一度形容提出問題的梁美芬「製造混亂」，梁嚴詞反駁指其言論「太過份」，促謝偉俊收回，「謝偉俊議員對我嗰啲提問通常情有獨鍾，但佢咁大頂帽子話混亂係我製造出嚟，我希望佢收返，經過呢次討論，平時時間有限，我就唔回應佢，但如果太過份，話呢個混亂係我嘅問題問出嚟，係絕對唔恰當。」謝其後澄清指自己並非針對任何人，強調自己只是就一些有問題的事「出聲」。

資審會DQ參選人 由選舉主任通知

根據條例草案，一旦有立法會參選人在提名期結束後至選舉日前之間離世或喪失參選資格，選舉程序須中止。法案委員會副主席、民建聯張國鈞指，在當前的法例下，若選舉在宣布選舉結果前中止，參選人不獲發還選舉資助；相反，若在選舉投票結束後但宣布選舉結果前有參選人離世或被DQ，參選人則可獲發選舉資助，質疑是否獲發還選舉資助要「睇彩數」，猶如「有票數就有資助，無票數就無資助」。

經民聯梁美芬以直選為例，不少參選人到選舉日前最後數天，或已耗費數百萬元競選開支。她關注一旦中止選舉程序，政府如何處理參選人的損失。政制及內地事務局首席助理秘書長楊樂詩指，過往選舉資助的計算與票數掛勾，若選舉中止，無法完成選舉資助的計算，她稱政府已聽到議員意見。鄧忍光其後表示，當局聆聽議員意見過後，考慮向參選人發還部分選舉開支。

亦有人關注資審會褫奪參選人資格的程序，謝偉俊問到，若有參選人喪失資格，會否將DQ決定交由資審會公布，藉此彰顯資審會的權威。鄧忍光指這是程序問題，當局傾向由選舉主任通知參選人喪失資格，由資審會在憲報上作批注後正式刊憲。

麥美娟繼續關注參選人是否需交BNO、外籍資料的問題。（資料圖片）

麥美娟再促參選人交BNO、外籍資料

根據條例草案訂明，資審會可要求參選人提供適當的任何其他資料，為使資審會信納該候選人有資格獲提名為地方選區的候選人，或決定提名是否有效。工聯會麥美娟繼續關注，條例有否訂明何謂「資料」，是否包括要求參選人提供資料證明有否擁有BNO、外國國籍、曾否取得外國政治組織資助、過往個人誠信問題等。鄧忍光說，有關條例的字眼須訂得「闊啲」，因不能規限資審會可向參選人索取資料的範圍，強調資審會有權要求參選人提供任何資料。

麥美娟追問，政府會否要求參選人在提交提名表格時，指明參選人提供資料，證明自己沒有BNO和外國國籍。鄧忍光說，當局須諮詢資審會才能訂明參選人須提供資料的範本。經民聯盧偉國關注，參選人會否與資審會有直接接觸；法案委員會主席廖長江追問資審會會否設秘書處，協助資審委員的工作。鄧忍光說，政府正研究資審會會否設秘書處，又指若資審會要求參選人提供資料，會直接接觸參選人。