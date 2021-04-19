參選選委須申報BNO、外國籍？　麥美娟：唔敢公開應無資格參選

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-19 12:50

立法會《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》委員會今日（19日）早上召開第二次會議，討論修改選舉制度。席間有議員問及，日後參選選委會的人士，是否需要在提交的表格或聲明中表明自己是否擁有BNO、外國護照或居留權。政制及內地事務局回應指不需要，但資格審查委員會日後會收集到相關資料。 工聯會立法會議員麥美娟對此表示相當不滿，指這不是參選資格的問題，是候選人應該自行公開，反指如果連自己有沒有外國護照都不敢公開，應沒有資格參選，「與其畀人起底，不如自己講出嚟啦」。政制及內地事務局局長曾國衞承諾稍後會研究如何改善相關安排。

麥美娟：被人查出嚟咪仲核突

麥美娟提到，在新安排下當然委員登記成為選委時須提交表格，聲明擁護《基本法》、效忠香港特區，但沒有提到是否需要在提交的聲明中公開自己是否擁有BNO、外國護照或居留權。她要求不論任何界別，不論是選舉產生還是當然委員，都需提供相關資料。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，由於參選選委沒有國籍上的要求，因此聲明之中也沒有相關安排，不過資格審查委員會可以問參選人取任何資料，至於當中是否包括外國護照相關資料，稍後會再作了解，但資審工作的流程並不會在條例中列明。

其後麥美娟反駁，這不是處理選委參選人的國籍、參選資格問題，而是一份聲明，或是表格也好，列明他/她有沒有外國護照，尤其是BNO，即使法例沒有講明要處理，但也可以提供資料，「既然資審會都有機會要問，與其千幾個參選人逐個問，咁點解唔表格度就要佢提供資料？」鄧忍光指，要考慮到如果在提名表格內包含的資料，日後需要公開放上網予公眾查閱，因此國籍相關資料資審會最終都會拿到，問題只是是否公開。

麥美娟再指，這些資料其實公開也沒什麼大不了：「如果你參選得，要喺香港擔任公職，連自己有冇持有第啲地方嘅護照都唔敢講，咁都冇資格參選個喎。」她又指，這些資料應予公開，否則「被人查出嚟咪仲核突？公職人員呢啲資料都要畀人知，與其被人起底，不如自己講出嚟，遲早都會公開啦。」曾國衞表示，明白麥美娟的關注，會後會研究一下如何在提名資料過程中，適當地收集相關資料。

1月31日起，港府不再承認BNO作為旅行證件及身份證明。（資料圖片 / 羅國輝攝）

謝偉俊引梁君彥案例 稱情況尷尬「唔希望再發生」

謝偉俊其後加入戰團，指過往選舉參選人提供資料方面，比較注重個人私隱，「對唔住都要講聲，連我哋大會主席（梁君彥），去到某個位我哋都唔知原來佢有英國護照，咁尷尬，呢種情況我唔希望再發生。」他指，既然現時制度更改、轉移，在整個制度的平衡方面，應該多一點傾向政治效忠。

謝偉俊又指，外國國籍／居留權問題不應該是私隱，選委如此重要的公職，縱使法律上國籍未必是障礙，但也需要公開，尤其如在一些需要投票的界別中，這也是選民投票重要依據。

工聯會黃國健亦認同，BNO是非常敏感的資料，現時幾乎等同居英權，應向參選選委的人士收集相關資料。

▼選舉修例草案重點▼

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馬逢國質疑議員兼任人大無法自選界別

會議期間，政府亦提到如果某位全國人大代表或政協委員，同時是立法會議員，相關人士只能登記成為立法會界別的當然委員。身兼人大代表的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國關注，如相關人士決定不參選立法會選舉或未能當選，一旦喪失議員資格，就會連帶喪失選委會的資格，認為安排不合理。

鄧忍光回應指，政府官員已與中央政府詳細溝通，確認相關人士在選定當然委員的界別後，身份將會鎖定，不能改變。曾國衞則解釋，人大、政協在選委會中佔190席，不足夠容納所有港區人大、政協，部分人可能要轉到其他界別，並佔去其他界別的選舉席位。