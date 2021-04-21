立法會地區直選候選人被DQ即叫停　建制憂有人「玩嘢」令選舉取消

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-21 13:54

立法會《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》委員會繼續召開審議，席間有多名議員關注到，政府草案新建議下，立法會地方選區如有已獲有效提名的候選人，在提名期結束至選舉日之間被取消資格，選舉程序需要終止，會否導致出現漏洞，即有人明知自己肯定被DQ，但刻意在最後一刻報名參選，通過被DQ破壞選舉程序，最極端情況可能導致10個地方選區選舉全部取消。

▼選舉修例草案重點▼

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政制局：若有人被DQ須重新展開提名

在現時《立法會條例》42C中，功能界別（超區除外）選舉提名期結束後、選舉日之前，如果有獲有效提名的候選人去世或喪失資格，選舉主任必須按照根據《選舉管理委員會條例》訂立並正有效的規例公開宣布該功能界別的選舉程序終止。於政府新建議之下，相關安排會擴展至地方選區。委員會主席廖長江問到，相關安排的理據何在，如果一個地方選區有5名候選人，其中一名候選人在相關時期去世或喪失資格，是否仍要終止選舉。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光解釋，回歸早期政府曾經建議如遇有上述情況，選舉繼續進行，但當時議員關注到，由於功能界別可能只得兩名候選人，如果選舉繼續進行，另一人即可在無競爭下自動當選，變相剝奪重新提名一名候選人的機會，政府認為此說法合理。



在日後雙議席單票制下，同樣可能有個別選區只得兩、三張名單，因此政府需要顧及選民的選擇權，讓選舉重新展開提名，避免某一個政黨在無競爭的情況下全取兩席。鄧忍光又指，候選人資格審查委員會將在提名階段結束前作決定。

改制後的立法會選舉，直選議席比例將會大削。（資料圖片）

陳克勤：未發生過唔代表唔會發生

民建聯陳克勤指，近日已有不少人提出要「做一些動作」令選舉不能暢順進行，政府新建議下或會產生另一種漏洞：有人明知自己不符參選資格，卻故意參選企圖擾亂選舉，「最極端情況」是所有地方選區都被迫取消選舉。他又指：「有啲嘢未發生過，唔代表唔會發生，呢度好多事情都未發生過但（最後）都發生咗。」

工聯會麥美娟亦指，不少人會在提名階段結束前最後一刻才提交參選表格，令資審會無法趕及在提名期結束前核實背景。她指，功能界別選舉規模較小，尚且影響不大，但地方選區涉及龐大的工程，包括需預早支付開支。

馬逢國：不見經傳人士或曾倡港獨 入閘後DQ選舉帶來破壞

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國亦指，雖然條例草案列明是「獲有效提名」的候選人去世或失去資格才會終止選舉，但仍然有漏洞，例如一些名不見經傳人士，過往曾參與分裂國家、提倡港獨等行為，一般人並不知情，這些人獲有效提名並入閘後，如有人發現他們過往言行，資審會當然要處理，這樣又可能導致選舉要終止，對選舉「可以做出好大破壞」。

廖長江關注投票會否混亂

鄧忍光指，會研究在組織破壞選舉的規例方面有沒有改善空間。政制及內地事務局局長曾國衞表示，已收到議員的意見，稍後會再作研究。

另外，廖長江關注如將全港劃分為10個選區，其中沙田及黃大仙等，一個大區被劃入不同選區，會否容易造成投票混亂。鄧忍光表示，現時452個區議會選區有重組，但各小選區並無切割，任何選區內選民收到的投票信件，都會註明投票站號碼及地區，相信不會有困難。

經民聯梁美芬要求當局提供足夠票站，令長者不需要到太遠的地方投票，再製造出以往「一車車去投票」的風波。鄧忍光回應指，會提供最大數量的票站，條例草案亦會賦權選舉事務處指定學校、受資助社福機構成為票站，因為過去有部分受資助團體未必肯借出場地。