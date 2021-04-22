新冠疫苗︱政總設小型疫苗中心　聶德權籲公務員盡快接種

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-22 16:39

公務員事務局局長聶德權今日（4月22日）聯同多個公務員團體代表，呼籲公務員盡快接種新冠疫苗。聶德權指，公務員提供的服務與市民生活息息相關，必須保持警惕，政府在未來兩個月，會於政府總部設立小型疫苗接種中心，為政總員工接種疫苗。

聶：公務員服務與市民生活息息相關

聶德權、公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵與多個公務員團體代表在政府總部，一同呼籲公務員同事盡早接種新冠疫苗。聶指：「公務員同事接種疫苗是有其必要。我們提供的服務與市民生活息息相關，市民無論申領牌照、接受政府服務等都有可能到訪政府大樓，所以我們必須保持警惕，在繼續落實各項防疫抗疫措施之餘，接種疫苗以築起保護屏障既保障在政府大樓工作的同事，也保護到訪的市民。」

他又提到，政府會在未來兩個多月於政府總部設立小型疫苗接種中心，為政總同事接種科興或復必泰疫苗，希望同事能踴躍參與接種。

聶德權表示，政府已全面擴大疫苗接種計劃以覆蓋16歲或以上的市民，由明日（23日）上午9時起，16歲至29歲的市民已可透過專題網站內的預約系統，預約到24間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗；18歲或以上的市民則可預約到29間社區疫苗接種中心或21間醫院管理局普通科門診診所接種科興或復必泰疫苗，或自行與參與疫苗接種計劃的私家醫生或診所預約。

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