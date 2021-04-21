工聯會調查：53%受訪者未接種疫苗　倡增設1日疫苗假期鼓勵注射

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-21 17:36

工聯會在4月中進行就業狀況問卷調查，訪問約1,000人，當中超過三成受訪者失業或無工開1年或以上；一成八受訪者失業1至3個月；一成五受訪者失業1個月以下，另外八成人收入少於去年同期。 47%受訪者已接種疫苗，當中39%受訪者接種因希望得到疫苗保護；28%稱接種因希望通關免檢疫，因工作需要而接種的只佔9%。 工聯會促請政府盡快撥出150億元，發放為期半年的失業或停工津貼，並建議增設疫苗假期，容許接種新冠疫苗人士享有薪病假一天。

調查結果顯示，六成受訪者同意立法讓市民接種疫苗後可獲1天有薪病假，31%受訪者表示無意見，及9%表示不同意。 （張浩維攝）

42%未接種受訪者 憂慮有併發症

工聯會的調查顯示，53%受訪者未有接種疫苗，其中42%人擔心接種後有併發症，14%人因出現接種疫苗後死亡個案而不接種，認為保護率不高、沒有接種需要的則分別佔11%。

六成受訪者同意立法讓市民接種疫苗後可獲一天有薪病假，31%受訪者表示無意見，另有9%表示不同意。

工聯會立法會議員陸頌雄說，目前香港新冠疫苗接種率只有約10%，比例不理想，市民反映對接種疫苗有憂慮，認為政府應加強宣傳，𨤳清死亡個案與疫苗無關，並強調接種疫苗的好處大於風險，扭轉市民對疫苗的抗拒觀念。

陸頌雄提到，接種疫苗後出現嚴重副作用的機會非常低，但時常會出現輕微副作用，建議政府立法讓接種新冠疫苗的市民可享有1日有薪病假，鼓勵市民接種。

陸頌雄表示，接種疫苗常會出現輕微副作用，建議政府立法讓接種新冠疫苗的市民可享有1日有薪病假，鼓勵市民接種。（張浩維攝）

促發放為期半年失業、停工津貼

疫情打亂就業市場，陸頌雄表示，失業情況嚴重，政府不能迴避發放失業或停工津貼，促請當局盡快撥出150億元，發放為期半年的失業或停工津貼。他稱，對勞工及福利局局長羅致光感到失望，指羅一直只從概念上反駁失業援助金，未有走進細節解釋，又指領取失業綜援數字增長遠低於失業人士增長，反映失業綜援作用不大。