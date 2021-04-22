譽宴要求員工打疫苗　職工盟分店抗議　已接種經理：為國家為飯碗

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-22 15:04

政府早前提出「疫苗氣泡」為基礎後，經營酒樓婚宴的譽宴集團流出內部通告，指員工如月底前未接種疫苗須停工，其後主席在電台「解畫」，僅稱停工字眼只是「用住先」，惟至今未清楚交代不接種後果。 職工盟今日中午時分到觀塘分店抗議，斥集團逼員工打疫苗，要求集團解釋清楚，該店分店經理驅趕工會離去，又強調計劃屬自願性質，「我哋都係為國家，為香港，為自己飯碗，為老闆」。

職工盟屬下的飲食及酒店業職工總會一行四人，，在下午約12時30分，到譽宴集團觀塘分店「譽宴·星海」抗議，呼籲正式收回決定，讓員工自行選擇是否打針，期間高呼口號，由於正值中午時間，大批食客於酒樓內用膳。

經理：七成員工已接種 餘下三成因身體不適有醫生紙不用接種

分店經理在門口表示，該店屬私人地方，驅趕工會、記者離開，分店七成員工已接種，餘下三成員工因身體不適，已有醫生紙不用接種，目前沒有員工因此被解僱，強調計劃屬自願性，「我哋都係為國家，為香港，為自己飯碗，為老闆」。

至於被問到集團未解釋不接種後果，他反問為何不要政府解釋，只要求餐飲業員工打針，「唔要求搭巴士打針呀？」，惟強調自己支持政府做法，雙方擾攘約10分鐘後，和平散去，現場近10名軍裝警員、便衣警員在現場戒備。

譽宴集團主席張家豪早前在電台「解畫」，認為接種後可令員工及食客安心，集團曾用獎金方式鼓勵員工接種，該通告提到「停工」只是字眼問題「用住先」，仍未決定具體措施，仍未決定具體措施，包括集中同一地點或轉做其他工作。

工會憂集團做法 吸引其他同行跟隨

工會幹事何鴻興批評，集團做法如同利用老闆身份，以「不打針就即停工」，用工作威脅員工打針，爭取放寬政策，是完全不能接受及極自私。他指，集團當初發出通告如開了「先頭」，擔心引起其他同行跟隨，呼籲員工如遇到類似情況，可主動向工會求助、投訴，目前收到逾20宗飲食業員工求助，僱主口頭要求僱員打針。

職工盟總幹事蒙兆達直指，對集團主席回應不滿，批評集團早前稱「用住先」，惟至今未有清楚講明實況，呼籲集團正式收回決定，促請向員工解釋清楚，不接種疫苗的後果。

蒙亦斥，政府所推出的「疫苗氣泡」只為谷數，更是「疫苗歧視」、「製造分化」，以接種疫苗為條件，才可放寬限制，與威脅無別，在百業蕭條環境下，加重僱主壓力，員工淪為「犧牲者」，呼籲僱主不要強逼員工打疫苗。