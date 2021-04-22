選舉事務處：選民登記5月2日截止　改制後新登記6月作特別安排

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-22 17:10

新一屆選舉委員會選舉今年9月舉行，立法會換屆選舉緊接12月進行。選舉事務處今日（22日）呼籲合資格而未作登記的選民，在5月2日或之前遞交地方選區及功能界別選民登記申請，以被納入2021年正式選民登記冊，並在今年舉行的公共選舉中投票。 選舉事務處亦提醒，立法會正審議政府的《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，當中選舉委員會界別分組和立法會功能界別的組成，將有主要改動，如《條例草案》獲得通過，選舉事務處計劃在6月作特別安排，為所有選委會界別分組的投票人進行選民登記，並為立法會功能界別中新符合資格及受影響的選民處理其選民登記事宜。

去年有47,084名選民，因未及時回覆選舉事務處發出的查訊信，被剔除於選民登記冊。（資料圖片）

選舉事務處表示，填妥的選民登記表格可於5月2日或之前，以郵寄至九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心十三樓選舉事務處，而選擇郵寄的市民盡早寄出有關申請，以免錯過法定限期；電郵的登記選民可發送電郵至 form@reo.gov.hk，市民應留意勿將大量申請表格附載於同一電郵並一次過傳送，因為電郵有機會因檔案過大而無法送達，而成功送達者將收到選舉事務處自動發出的確認通知；而選擇透過選舉事務處電子表格上載平台（www.reo-form.gov.hk）遞交申請者，則應該記下系統發出的申請編號，以便日後查詢申請狀況。

選舉事務處亦再呼籲已登記選民，如收到選舉事務處發出的查訊信件，必須盡快在今年5月2日法定限期或之前，按信上的指示透過郵寄、傳真或電郵回覆，以保留其選民登記。

有關表格可於選舉事務處、各區民政事務處及公共屋邨辦事處索取，亦可於選民登記網站（www.voterregistration.gov.hk）下載。選舉事務處特別提到，市民在提交選民登記申請表格時，可填上電話號碼和電郵地址，方便選舉事務處在有需要時聯絡申請人。