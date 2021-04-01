選舉改制〡曾國衞：6月重啟選民登記　分區委員任選委更具代表性

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-01 19:45

立法會今天（1日）召開《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》小組委員會會議，不少議員關注選委多重身份的問題。經民聯立法會議員盧偉國關注，若有選委既是人大政協，同時又是選委會其他界別組織代表的當然委員，屆時會如何處理該人的議席，會否有選委因多重身份令議席懸空。 政制及內地事務局局長曾國衞提醒，若有人大、政協身兼其他界別的當然委員，應先登記成為其他界別選委，確保能夠善用席數。他又指，若有人在其他界別擁有多重身份，或屬於不同團體的當然委員，則可自行選擇，再由團體或組織找其他人補上議席。 曾國衞又稱，當然委員基本上是機構或組織的負責人，若負責人改變就不再是當然委員，新接任的負責人須自行到選舉事務處，重新登記成為當然委員。

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鄭松泰批分區委員會不能反映地區聲音

鄭松泰問及，在分區直選劃分方面，政府是否根據現有各地區的居民人數決定，或是有其他的參考指標。他又質疑，以分區委員會、地區撲滅罪行及防火委員會取代區議會，不能反映地區聲音。

曾國衞斥區議會過份政治化

曾國衛稱，政府正進行劃分選區的工作，又指政府會以2019年區議會選舉逾400個選區，嘗試組合成10個選區，強調會考慮選區的大小、人數等，完成後會盡快公布。對於選委會剔除區議會代表，曾國衛認為，因區議會過份政治化並已失效，故由地區撲滅罪行或防火委員會等取代屬合理。

盧偉國關注，若有人原是人大政協，但同時是選委會其他界別組織代表的當然委員，將會如何處理，屆時會否出現席位懸空的情況。（李澤彤攝）

曾國衞：於6月向受影響選民 重開選民登記或更改選民資料

自由黨主席張宇人關注，4月2日為更新選民資料的截止日期，5月2日為選民登記的截止日期，局方是否會在6月讓市民更新選民資料或登記成為選民。曾國衞表示，未來每屆立法會任期也是維持4年，沒有改變，強調若條例在5月通過，當局將於６月向修改選舉制度後受影響的選民，重啟選民登記或更改選民資料。

經民聯立法會議員梁美芬關注，如有市民或專業團體欲參選立法會選委會議席，是否只要在選委會取得足夠提名，就可以報名參選，希望局方能清晰確認。曾國衞回應時稱，只要符合參選資格，即使不是選委會成員都可以報名。

工聯會立法會議員麥美娟稱，去年立法會選舉因疫情延任至少一年，現時疫情雖然穩定，但若疫情再次反覆，政府有何準備方案處理，會否考慮電子投票等方式？曾國衞表示，未來一年須處理三場選舉，時間是非常緊逼，局方會盡努力做到，甚至是必須做到。他稱局方正準備不同方案應付，希望能如期進行選舉。

麥美娟稱，去年立法會選舉因疫情延任至少一年，現時疫情雖然穩定，但若然疫情再次反覆，政府有何準備方案處理，會否考慮電子投票等方式。（李澤彤攝）