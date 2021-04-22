公民黨創黨「以執政為目標」　梁家傑：警醒黨員負責任地提出建議

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-22 22:54

公民黨的多名前立法會議員及區議員近期陸續退出，4名曾參加初選者早前呼籲解散該黨，但執委會已表明決定保留。公民黨主席、創黨成員梁家傑表示，該黨創黨主席關信基在成立時指該黨「應以執政為目標」，目標是「一方面提升政黨的志向，更重要的是有建設性及負責任地提出政策建議」。 梁家傑稱，有關說法有如成為公民黨的原罪，現在被抹黑成威脅中國共產黨的執政權，指「欲加之罪，何患無辭」。他又重申，雖然有人善意主張該黨解散，但在黨內多番討論後，目前結論是保留公民黨，積極重整發展方向，又指該黨推動社會公義的初衷不變。

正被還押、已退黨的公民黨前黨魁楊岳橋（右一）早前聯同其他人去信呼籲解散公民黨，主席梁家傑（右二）撰文重申該黨執委已決定保留公民黨。（羅君豪攝/資料圖片）

梁家傑在《明報》撰文指，他理解創黨主席關信基教授「應以執政為目標」的言論，重點在「有建設性及負責任地提出政策建議」，意即公民黨人就算在野，都要具備在朝的思維，倡議政策要「有個譜」，認真思考其原則、可行性和底線，不得因為在野而天馬行空，嘩眾取寵，例如「倡議減稅減到零，加福利加到盡」。

他又提到，公民黨從來無人天真到以為民主派執政指日可待或唾手可得，自己2006年代表公民黨與曾蔭權競逐特首時，也無天真地以為有機會勝出，強調當時參選目的，是要香港人明白，特首選舉應面向全港七百萬市民，而非八百名選委。

早前，因參與民主派初選而被指涉違《國安法》顛覆國家政權罪，並已退黨的楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信，向該黨撰寫公開信，指公民黨已完成歷史任務，呼籲解散該黨。當時公民黨執委會已表明，經過討論後決定保留該黨。