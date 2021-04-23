汪洋冀調動各方面力量　加強港澳青少年愛國教育

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-23 22:05

十三屆全國政協座談會今（23日）在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會上強調，要加強港澳青少年愛國主義教育，有助香港、澳門長治久安，是一項打基礎、利長遠的重要工作。 汪洋強調要加強港澳青少年愛國主義教育，全面準確貫徹「一國兩制」，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，突出問題導向，抓住關鍵因素，注重精準施策，保持戰略定力，調動各方面力量，關心、支持、幫助港澳青少年健康成長，讓愛國愛港愛澳傳統薪火相傳。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋。（新華網圖片）

出席座談會的人士包括前特首、全國政協副主席董建華、梁振英、何厚鏵等，會上近80位委員在全國政協委員發表意見。委員認為，愛國主義教育在青少年成長中具有基礎性地位，在港澳地區深入開展這項工作刻不容緩。

委員建議完善教師准入和培訓制度

委員支持特區政府履行把握教育主導權，逐步構建與「一國兩制」相應的教育體系，實現「愛國者治教」。委員具體指出，要制定港澳青少年愛國主義教育中長期規劃，建立健全相關法律，明確愛國主義教育的性質、內涵、準則、途徑、保障措施，確保工作有法可依、有章可循。此外，要強化學校建設，推動考試及評核機構改革，完善教師准入和培訓制度，支持開辦「愛國愛港」學校。

委員支持港府加強媒體管理

此外，委員認為應重視社會教育，支持特區政府依法加強媒體管理，營造良好社會環境。亦要創新港澳青少年赴內地交流的工作方式，支持在粵港澳大灣區建設港澳青少年愛國教育基地，完善港澳青少年到內地學習、工作、生活的便利政策。委員呼籲港澳政協委員，應勇於擔當作為，多做建言資政和凝聚共識工作，當好港澳青少年愛國主義教育的宣傳員和促進者。