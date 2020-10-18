張建宗指推行國民教育是學校應有之責　冀做好國歌及國家安全教育

政務司司長張建宗今(18日)以「融入國家發展大局 助力香港續發光芒」為題發表網誌，他指國家主席習近平上周發表講話，提供明確方向，帶領粵港澳三地，以至全國人民走向繁榮富強，對香港而言，講話有著非常重要的特殊意義；他指，香港要加快與內地的融合，積極參與國內大循環，而大灣區發展會為香港提供便利參與的平台。 他又指，香港是國家不可分離的一部分，幫助青年人認識國家和融入國家發展刻不容緩，而推行國民教育是學校應有之責，期望學校會在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。

張建宗指，習近平主席要求深圳充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。而為幫助學生認識國家，建立國家觀念，教育局一直籌辦或資助學校舉辦不同主題的內地交流活動。自2017/18學年起，教育局每年提供約10萬個交流名額，讓學生在中小學階段最少各獲一次到內地交流的機會，行程包括粵港澳大灣區及多個「一帶一路」相關的內地城市，亦會安排學校探訪，讓兩地學生愉快交流，共建友誼。

他表示，希望學生認識、尊重和愛護自己國家，培養他們成為負責任的國民和公民，並加強他們的國家安全意識和守法意識。推行國民教育是學校應有之責，期望學校會在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。

政府會繼續透過教師培訓、全方位學習活動、學與教資源等多重進路，支援學校及教師。

政務司司長張建宗表示，期望學校在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。(資料圖片)

張建宗指，香港要把握「一國兩制」賦予的特殊身分和角色，發揮自身的優勢，以更創新的思維、更長遠的眼光和更廣闊的胸襟，結合其他地區的力量，互惠共贏、相輔相成，以在國家未來的經濟發展中繼續貢獻力量。