8.18集結案丨梁耀忠判囚緩刑失區議會議席：36年的堅持不會被褫奪

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-04-24 15:37

街工前立法會議員梁耀忠早前被因參與8.18未經批准的遊行遭判囚8個月，緩刑一年，其葵青區議會議席亦因此喪失。他在Facebook表示雖然議席可被褫奪，但36年來的理想和堅持不會被褫奪，對自己的經歷不感到後悔。

梁耀忠因參與未經批准的遊行被判囚，緩刑一年執行。(資料圖片)

1985當選區議員開展政治生涯的梁耀忠，因參與前年8月18日反修例「流水式集會」未經批准的遊行，被法庭判囚8個月，緩刑一年。由於判囚超過3個月，其立法會及區議會議席因此喪失，結束其長達36年的議會仕途。

他今日在社交媒體上發表感想，指議席可以被褫奪，但36年的理想和堅持卻沒有人可以褫奪。他指自己參與創立「街工」民間團體，多年來服務街坊、工友、弱勢社群和基層市民，為香港民主體制盡過綿力，對於過去付出的努力和經歷，絕不感到後悔。

梁耀忠又指，成立「街工」是其畢生心血，其心繋工友的熱情從沒有絲毫退減，從只有一個地區辦事處到現今有7個服務中心，都顯示出「街工」一直以來致力服務社群的精神，堅定不移。而梁耀忠心繋工友的熱情亦從沒有絲毫退減，促進及協助「街工」的發展，服務基層的理想都始終如一。」他指就算自己失去議員身份，仍會致力維持「街工」運作。他最後祝願群眾擕手堅持，感謝各方支持，並祝願香港有美好將來。