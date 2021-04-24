選舉改制｜馮檢基倡民主派參選爭資源　會否參選則「未得閒諗」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-24 13:20

全國人大修改香港選舉制度，政圈關注民主派日後會否仍參選立法會。曾任四屆立法會議員的馮檢基認為，只要民主派本著落實「一國兩制」、《基本法》、港人治港等初心，仍可以繼續參選，「去到邊都理直氣壯」。 馮檢基指出，他在港英年代已呼籲壓力團體參選，因參選後的身份位置將有不同，可與政府官員直接對話，催迫政府改善民生問題，同時亦取得資源在地區宣傳理念。 至於他個人會否參選，馮檢基回覆《香港01》查詢時僅表示：「未得閒諗」，並強調參選只是一項工具，最重要是取得資源，以及在參選過程中可宣揚政綱，「唔係有得選或選得到先參選。」

五類人士不應再參選 民主派仍可追求民主、雙普選

馮檢基在一個網台節目上表示，大部分民主派人士成立政黨時，初心是要落實「一國兩制」、港人治港、高度自治、《基本法》及雙普選，「喺咁嘅初心之下，我睇唔到點解唔可以參選。用呢個初心，去到邊度都理直氣壯。」他又建議民主派政黨應重視檢視其政綱，以及黨員言行有否違反《港區國安法》。

馮檢基認為，有五類人士不應再參選，包括親美親西歐人士、鼓吹港獨人士、鼓吹推翻中國共產黨人士、以暴力達到目的的人士，以及衝擊《港區國安法》的人士。

他認為，民主派參政仍可追求民主、雙普選，「有咩問題啊？《基本法》仲喺度，第45和68條仲係講緊雙普選。」但馮檢基指，在中美爭拗的非常態下，估計中央不會再給予香港民主開放發展，直至有一日美國不再狙擊中國。