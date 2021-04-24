造價半億觀塘音樂噴泉啟用1日即壞　被網民嘲「豆腐渣噴泉」

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-24 16:35

造價半億的觀塘海濱音樂噴泉周四（22日）正式啟用，惟自興建以來爭議不斷，被市民批評為「小白象」工程。噴泉啟用首日不少市民到場參觀，不過昨日（23日）有網民於社交媒體上發表貼文指，噴泉啟用第2日，部分設施已損壞，正圍封等待維修，被網民嘲諷是「豆腐渣噴泉」。

位於觀塘海濱花園的音樂噴泉22日起啟用，惟啟用的第2日已圍起圍欄，並貼上告示指「注意請勿靠近」，造價甚高的噴泉似乎不太耐用，照片可見水柱的水量微弱、噴泉地板不平整。發表貼文的網民指，現場保安稱該互動戲水區因首日太多小朋友到場嬉戲，因此地板不平整，現已被圍起等待維修。

有網民留言嘲噴泉的維修費或比建造費更高，恐怕會持續要求政府撥款維修；亦有網民批評噴泉設計差，嘲諷是「豆腐渣噴泉」，僅使用1日就壞了，相當不耐用。

▼觀塘海濱音樂噴泉啟用首日▼

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2013年時任行政長官梁振英提出社區重點項目計劃，觀塘海濱音樂噴泉為區內項目之一，因音樂噴泉造價高達約5,000萬元，項目多年來被批為「小白象」工程，並引起不少反對聲音，立法會工務小組委員會在2018年終通過了觀塘海濱音樂噴泉工程項目撥款申請。觀塘區議員梁凱晴曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定，惟因法援署拒批出法援，兩人最後撤回覆核申請並被裁定須支付22萬元訟費。