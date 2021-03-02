民政強推半億觀塘音樂噴泉工程　區議會一致通過向申訴專員投訴

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-02 18:02

造價高達5,000萬港元的觀塘海濱音樂噴泉，多年來備受爭議，更被指為小白象工程。觀塘區議會去年初曾要求煞停項目，但民政事務總署並未有理會相關動議，工程依舊進行。自音樂噴泉初面世後，實物和預想圖片大有出入，令外界難以接受。今（2日）觀塘區議開會討論有關項目，議員一致通過向申訴專員公員投訴民政總署處事失當，並要求提供工程造價資料。

觀塘區議會今日召開會議，會議談及觀塘海濱音樂噴泉。觀塘區議員蔡澤鴻在會中指出，為了跟進音樂噴泉一事，成立了一個供公眾參與的工作小組，並兩度開會討論跟進工程事宜。他於去年大會曾要求民政總署公開工程合約，但署方以合約屬商業機密為原因，一直拒絕公開，又在未諮詢區議會的情況下，自行修改音樂噴泉工程細節。他經諮詢法律意見後，決定就民政總署拒交音樂噴泉合約一事向申訴專員公署作出投訴，提案在會上無人反對下通過。

區議員：公眾有知情權了解合約細節

他指出，一開始討論音樂噴泉工程時，政府曾表示工程為區議會主導，故他認為現時區議會想查看合約是合理的行為。他質疑署方是否有什麼不可告人的秘密拒絕公開合約細節，強調市民擁有知情權得悉政府怎樣使用公帑。

觀塘海濱音樂噴泉為2013年時任行政長官梁振英提出的社區重點項目計劃之一，因音樂噴泉造價高達約5,000萬元，項目多年來被批為「小白象」工程，並引起不少反對聲音，而立法會工務小組委員會在2018年終通過了觀塘海濱音樂噴泉工程項目撥款申請。

觀塘區議員梁凱晴（左）曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定。（資料圖片／盧翊銘攝）

去年3月觀塘區議會上亦有討論觀塘海濱音樂噴泉工程，當時一班區議員在大比數支持下通過動議，要求政府煞停工程，但民政事務總署代表指基於「尊重程序」不會停工，其後觀塘區議員梁凱晴曾聯同東九龍社區關注組成員鐘健華申請司法覆核，要求推翻有關決定，惟因法援署拒批出法援，兩人最後撤回覆核申請並被裁定須支付22萬元訟費。