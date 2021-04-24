陳帆指跨境貨車司機放寬至3日1檢　聶德權籲打疫苗迎接旅遊氣泡

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-04-24 16:53

運房局局長陳帆發表網誌，呼籲市民接種疫苗。他指廣東省政府放跨境司機接種疫苗條件，容許檢測頻密度減少至三天一檢，預計4月底大部分活躍司機會完成接種。另外，他指航空業界和海運界營運商，對疫苗接種計劃亦態度正面，有助日後航空業復甦，以及貨櫃碼頭的安全運作。

陳帆指現時跨境司機毋須每日進行採樣，檢測頻密度減少至三天一檢。（資料圖片）

已接種兩劑滿14日 持72小時陰性證明司機獲放寬

陳帆表示，運輸業界在過去一段時間一直身在前線，確保市民日常生活不受影響，由於目前粵港兩地政府聯防聯控，跨境貨車司機每天都需要在通關口岸接受核酸檢測，若每天上班，一周最多需檢測7次，造成不便及困擾。

他指與廣東省政府商議後，由昨天凌晨開始，廣東省政府放寬已接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機，入境深圳和珠海時只需持72小時內取得的核酸檢測陰性證明，毋須每日首次入境時再進行採樣，令跨境司機的檢測頻密度減少至三天一檢。隨着跨境貨車司機和整體市民的疫苗接種率上升，在香港疫情有效防控和保障兩地民眾的基礎上，他期望檢測措施將來可以有再放寬的空間，紓緩跨境司機繁複的檢疫程序。

陳帆呼籲外界盡早接種疫苗。（政府圖片）

98%活躍跨境司機已接種首劑疫苗

陳帆表示全港有約11,000名合資格跨境貨車司機，當中約7,000多名是活躍司機。截至前天（4月23日），已有約6,900名的跨境司機，即98%的活躍司機已接種了首劑疫苗，而接近九成、約6,200名司機亦已接種第二劑疫苗。陳帆預計，絕大部分活躍司機在4月底前會完成疫苗接種。而跨境陸路客運及渡輪服務的合共2,600名員工，亦已有超過八成接種了首劑疫苗。

陳帆又指，政府計劃派員到貨櫃碼頭範圍為員工接種疫苗，有關建議獲貨櫃碼頭營運商支持，而政府亦與其餘公共交通工具的營運商保持緊密溝通，提供如團體預約的接種選擇，以鼓勵員工接種。

航空業方面，陳帆稱本地航空公司聘請的3,400多名駐港機師當中，已有2,500多名預約或已接種首劑疫苗，比率高達七成半，有本地航空公司展開了一系列的宣傳活動，透過公司的員工内聯網、社交媒體及會員與乘客通訊等不同渠道，向員工及乘客提供接種疫苗的資訊，並安排已完成接種疫苗的機組人員，在4月下旬營運兩班從倫敦飛回香港的指定航班，協助香港居民有序地返港，為日後逐步重啓更多客運航班打下基礎。陳帆最後呼籲市民盡快接種疫苗以護己護人。

陳帆指航空業界對接種疫苗的反應積極，為日後航空業務復甦打下基礎。（政府圖片）

聶德權指打疫苗可享更多便利措施

公務員事務局局長聶德權亦在facebook撰文，指觀察到不少市民仍然對疫苗抱觀望態度，強調疫苗已被科學家證實可靠安全，呼籲大眾接種疫苗。

聶德權指出，政府將陸續為已接種市民提供便利措施，包括「疫苗氣泡」及「旅遊氣泡」，即已接種市民可以更便捷到院舍及醫院探訪，可以邀約更多朋友聚餐，而旅遊氣泡則是未來與新加坡，以至其他國家地區的出遊旅行的渠道。