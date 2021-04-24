陳帆料絕大部分跨境貨車司機月底打齊兩針　預期檢測有望再放寬

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-24 12:26

港府積極鼓勵市民接種新冠疫苗，運輸及房屋局局長陳帆今日（24日）在網誌中表示，與廣東省政府商議後，昨天（23日）凌晨起，打齊兩針滿14日的跨境貨車司機，毋須再在每日通關時接受鼻咽拭子採樣檢測，只須持有72小時內有效的檢測證明即可。 據政府最新數據，約98%（6,900名）活躍跨境貨車司機已接種首劑疫苗，其中約6,200人已打兩針，即已完成兩劑接種的跨境貨車司機人數佔整體約56%。至於跨境陸路客運及渡輪方面，幾乎全數司機（約1,600人）及近8成渡輪員工已打第一針。

現時每天約有兩萬架次跨境貨車往來兩地，運送蔬果、禽畜及生活必需品。(資料圖片)

打齊兩針後14天 跨境貨車司機可3日一檢

現時每天約有兩萬架次跨境貨車往來兩地，運送蔬果、禽畜及生活必需品。疫情下，跨境貨車司機每日需在通關口岸，接受鼻咽拭子採樣的核酸檢測。陳帆表示，與廣東省政府商議後，昨天（23日）凌晨起，廣東省政府放寬已接種兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機，入境深圳和珠海時，只需持72小時內的核酸檢測陰性證明，便毋須每日首次入境時採樣，即已打疫苗的跨境司機檢測頻密度可減至3日一檢。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

預期檢測措施將來有望再放寬

全港現約有11,000名合資格跨境貨車司機，當中約7,000多人屬「活躍」司機。根據當局數據，截至前天，有約6,900跨境司機，即約98%活躍司機已接種首劑疫苗；其中近九成（約6,200人）更已接種兩劑疫苗。陳帆預計，絕大部分活躍司機在本月底前，會完成疫苗接種。他又預期，隨跨境貨車司機及港人疫苗接種率上升，檢測措施將來有望再放寬。

陳帆透露，已向貨櫃碼頭營運商建議並獲正面回應，將由政府派員到貨櫃碼頭範圍內為員工接種疫苗。(資料圖片)

政府將派員到貨櫃碼頭內為員工打針

至於跨境陸路客運方面，約1,600名跨境客運車司機，幾乎已全數接種首劑疫苗，逾八成司機已接種兩劑疫苗。至於跨境渡輪約1,000名前線從業員中，則近八成接種首劑疫苗，逾六成接種了兩劑。陳帆透露，已向貨櫃碼頭營運商建議並獲正面回應，將由政府派員到貨櫃碼頭範圍內為員工接種疫苗。

+ 3 + 3 + 3

至於航空界，陳帆說，2月底以來，機場員工接種比率持續上升，本地航空公司聘請的3,400多名駐港機師中，已有約74%（2500多人）已預約或已接種首劑疫苗，為航空業的復蘇及市民出行作準備。當中有航空公司安排已完成接種疫苗的機組人員，在4月下旬營運兩班倫敦回港的指定航班。

他又稱，政府會繼續為機場、三跑員工、的士、公共小巴司機及渡輪員工提供自願檢測，並鼓勵公共交通從業員盡快接種。