選舉改制｜鄧忍光：票站無實體機存選民資料　電子派票機僅作核對

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-24 17:04

立法會《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》法案委員會今早（24日）繼續開會，多名議員關注，選舉事務處過去曾遺失選民登記冊及載有全港選民資料的電腦，關注當局在稍後選舉採用電子選民登記冊的保安問題。 政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，票站不會有實體機器儲存選民資料，相關派票機只用作核對選民資料及發票，最終的投票紀錄會儲存在政府保安嚴密的雲端儲存，即使現場遺失派票機，當中完全沒有選民資料。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，票站不會有實體機器儲存選民資料，相關派票機只用作核對選民資料及發票，最終的投票紀錄會儲存在政府保安嚴密的雲端儲存，即使現場遺失派票機，當中完全沒有選民資料。（高仲明攝/資料圈片）

至於電子選民登記冊所包含的資料，政府當局指，內容與現時的實體登記冊一樣，將載有選民姓名、身分證號碼、選民所屬界別或選區。

另外亦有議員關注，政府如何界定參與選委會選舉的團體選民，必須持續運作3年，工聯會麥美娟舉例指，現時處理工會申請需時，當局會否在工會提交申請一刻就開始計算運作年期。鄧忍光回應說，《基本法》附件一列明，需要在當局完成審核程序及發出證明文件一刻起，持續運作3年才算合資格。