選舉改制｜立法會議員可提名自己？　梁君彥指黨友互提名一定可以

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-22 22:14

立法會正審議《完善選舉制度條例草案》，草案通過後立法會議員將增至90席，當中40席為新增的選委會界別，而日後立法會選舉參選人將需要取得選委提名。前立法會主席曾鈺成在港台節目訪問現任主席梁君彥，問日後身為選委會當然成員的立法會議員參選時，是否可以提名自己。 梁君彥回應指，具體如何將需要審議清楚，但他認為選委提名需要有認受性，質疑如果立法會議員提名自己則沒有認受性。不過，當曾鈺成問到經民聯的立法會議員是否可以互相提名，例如梁君彥與梁美芬互相提名時，梁君彥則表示這些一定可以，強調參選要有認受性，更點名「在第四界別（包括立法會議員、地區滅罪會、防火會的界別）要有相當認受性」。

曾鈺成重返立法會主席的辦公室訪問梁君彥。（議事論事facebook圖片）

曾鈺成在《議事論事》中訪問梁君彥，問他今年的財政預算案是否破紀錄地快速通過，梁君彥指，以往民主黨涂謹申會提出一至兩個修正案，由於今次連一個都沒有，是破紀錄地沒有修正案。他回應有關開會效率時強調，目前議會上沒有了拉布，但建制派議員都是認真議事。

沒太多泛民可優哉悠哉？ 梁：現在有42個反對派

曾鈺成之後笑言，當他還是立法會主席時，曾有中央官員向他指，「如果立法會很多建制派議員、沒有太多泛民，你這個立法會主席就優哉悠哉了」，並問梁君彥事實是否如此。梁亦開玩笑說道，「現在有42個反對派」，因為建制派議員多了機會發表意見，而不同黨派都對某些政策有意見，例如興建墳場的選址、不發放失業援助等，最後強調指他們為「反對派」只是開玩笑。

梁君彥說，《基本法》規定立法會任期為4年，如按此推論，從今以後的立法會會期將是1月1日至12月31日。（資料圖片）

立法會新會期1月1日開始 或影響施政報告發表

新一屆立法會的任期將於明年1月1日開始，曾鈺成提到，以往立法會大樓的大型工程都在暑假舉行，問梁君彥新的任期會否令立法會沒有暑假。梁君彥解釋指，由於議事規則有規定，同一個會期內，不能相隔6星期不開會，而以往會期在暑假後才開始，並沒有相關問題問題。他在節目上提出，「是否不能放長暑假，還是應修改議事規則？」

至於日後的會期如何，梁君彥指，《基本法》規定立法會任期為4年，如按此推論，從今以後的立法會會期將是1月1日至12月31日。他又提到，由此將引申出不少問題，例如施政報告的發表時機等，將有很多事情需要配合。

改制後辦公室不足 加建有聲浪問題 或考慮建副翼

曾鈺成亦問到，選舉改制後下屆立法會增至90人，問行管會有否討論如何處理。梁君彥表示，料短期內很可能在立法會附近租用臨時辦公室，而較永久的做法，包括加建立法會，但則要考慮施工有聲浪等問題，要考慮是否可行。而另一方案就是在立法會綜合大樓附近找地，另建副翼。