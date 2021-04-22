議員提出刁鑽情境題　政制局：派藏紙條月餅籲杯葛選舉屬公開活動

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-22 17:58

立法會《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》委員會今天下午（22日）召開第七次會議，逐條有關訂定立法會選委會界別的選舉安排及其他選舉安排，以及修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》有關禁止煽惑投廢票或不投票等條文。 多名建制派議員提出多個假設性場景作例子，了解所述行為是否屬違法。新民黨主席葉劉淑儀問及，若派發藏有呼籲他人不投票紙條的月餅，是否屬違法行為。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，這亦算是條例所指的「公開活動」。

港鐵內與朋友談投白票 鄧：他人觀察到的行為也屬「公開活動」

根據條例草案，修例後禁止任何人在選舉期間內藉「公開活動」，煽惑他人不投票或投無效票，包括廢票、白票等。條例亦列明，任何人的言行符合法例描述的公開活動，即屬選舉中作出非法行為。

經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬舉例指，若數個朋友在港鐵上「你講吓，我講吓」，指是次選舉「一個人（參選人）都唔啱，唔想投，想投白票」，她問到上述行為會否違反有關法例，又指上述例子未必構成干擾和破壞選舉，她問當局會否參考《國旗法》、《國歌法》的條文，規定有關行為是要故意及有意圖破壞、操控選舉才算違法。

鄧忍光未有正面回答，僅稱只要「外面的人」觀察到的行為，亦算是「公開活動」。律政司署理律政專員梅基發指出，若要證明涉事者的言行有煽惑成分，控方須證明涉事者有煽惑意圖，但條例無要求證明須涉事者有達致破壞選舉的意圖。

呼籲失投票資格市民不投票 可獲免責辯護

葉劉淑儀舉例指，若派發藏有呼籲他人不投票紙條的月餅，又會否觸及有關法例。鄧忍光指，這亦算是條例所指的「公開活動」。葉劉淑儀又問到，有甚麼行為屬有合理辯解和免責辯護。鄧忍光指，若一組人明顯要失去投票資格，有人真心誠意呼籲這批人不要去投票，便可獲免責。

非選舉期籲不投票 或違《國安法》

熱血公民鄭松泰指，條例僅規管選舉期間的行為，是否意味在選舉期前呼籲他人不投票或投白票，便不會觸犯法例。鄧忍光指有關理解正確，但要提醒有其他法例規管「唔同嘅嘢」，包括有機會違反《國安法》的衝擊政權機關、意圖顛覆罪。

「一票不投建制派」違法？ 政制局：法律無定義建制派

鄭松泰追問，在當前的選舉制度下，只有建制派能夠參選，若有市民呼籲「一票不投建制派」，是否算呼籲他人不投票或投廢票。鄧忍光指鄭松泰的假設很難證實，法律亦無定義建制派是甚麼。鄭松泰又追問，若有市民投票後在票站外舉起「五一」手勢，會否被視為宣傳某一種意識，從而觸犯法例。鄧忍光僅稱：「唔能夠評論」。

謝偉俊憂「捉咗好多唔應該捉嘅人」

謝偉俊關注修例或會「捉咗好多唔應該捉嘅人」，擔心若有市民約朋友在投票日行山、跑波、打牌等，又會否觸犯法例，認為涉事者須有破壞選舉意圖才構成違法行為。謝偉俊揶揄，雖然人大決定有要求政府處理有關行為，但政府不要為做而做，法例不應擾民。

籲他人不參與「變相公投」 或屬合理辯解

民建聯柯創盛亦關注有何行為能有合理辯解和免責辯護。鄧忍光舉例指，若有人以「變相公投」為由呼籲他人參與投票，做法違憲違法，此時有人呼籲他人不投票，可能是算一個合理的行為。

工聯會立法會議員麥美娟要求，參選人應公開是否擁有BNO、外國國籍、外國居留權、個人忠誠問題等資料。（資料圖片）

麥美娟再促參選人申報國籍：學生寫手冊都要填

工聯會麥美娟下午繼續關注參選人申請外國國籍的問題，要求政府規定參選人在參選時，須就是否擁有BNO、外國國籍、外國居留權、個人忠誠問題等提交資料。鄧忍光再指，法例予資格審查委員會較大彈性，包括賦權資審會要求參選人提供所有適當資料。麥美娟認為，這些資訊應屬公開資料，市民理應知情。

政制及內地事務局局長曾國衞認為，條例應為資審會保留足夠彈性，又認為若參選人是否擁有BNO、外國國籍等因素，足以證明參選人是否合符效忠和擁護的條件，資審會也會適當地向參選人索取資料。

麥美娟強調，她的要求並不過份，又指學生寫手冊也要填寫國籍和鄉下，故參選人應提交國籍、居留權資料。