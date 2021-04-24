違《國安法》還柙　「逆權空姐」吳敏兒獄中暴瘦一圈

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-04-24 19:46

因積極參與勞工運動被網民稱為「逆權空姐」的職工盟前主席吳敏兒，早前因參加民主派初選，涉違反《國安法》被捕還柙。屯門區議員朱順雅探訪對方，透露獄中近況，稱對方現在穿的衣服比過往細了一個尺碼，但已適應獄中生活。

吳敏兒被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪。（資料圖片）

吳敏兒在今年2月28日因參加初選，被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪。朱順雅指對方在3星期前由單人倉改住「大棚」，與30多名女在囚人士同倉，「每早6:30起床，收拾被鋪、清潔囚室、做運動、和到訪的親友會面，看信件、閱讀。生活雖單調，但已適應。」

她又指對方現時穿的衣服，比初進去時細了一個尺碼，但感覺上仍有點鬆身，「但她説，減磅後輕身一點，行起路來也更輕快，這對身體是好事，叫大家不用擔心。」

吳敏兒又向朱順雅指羅湖懲教所收信較慢，有一段時間完全收不到外間來函，令她一度以為市民寄信給她的熱誠已經減退，「沒料到，幾天後，又再陸續收到不少來信。每次看到親人、市民給她寫的信，她都覺得大家很關心她，心裡十分感謝。」朱又引述吳稱她相當關心同被判入獄的支聯會主席李卓人和立法會前議員何秀蘭，亦擔心屯門區疫情，主動問及友愛兩名區議員的工作情況。