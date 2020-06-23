【保就業計劃】幫僱主不幫打工仔　吳敏兒質疑計劃難達效果

政府昨日（22日）公布首批獲資助的名單，有2萬多間公司成功領取資助。職工盟主席吳敏兒在港台節目《千禧年代》中指，坊間仍有不少打工仔仍被減薪或放無薪假，質疑「保就業計劃」的成效。她亦指計劃指領取補助須用於員工工資，惟認為條文太寬泛，僱主只要懂得如何巧立名目，就可以拎足政府資助。

職工盟主席吳敏兒質疑保就業計劃成效。（攝資料圖片/黃舒慧攝）

吳敏兒在節目中表示坊間仍然有許多打工仔失業、減薪或者放無薪假，指計劃難達到保就業的效果。她說有僱員早前已經被裁員，但人頭數仍然可被僱主用來申請，指打工仔女的損失無人補償。

質疑雇主巧立名目 呼籲政府設立失業援助金

她指有工會收到員工求助，指僱住拎足9000元補助，卻言明不會全數給員工；亦有員工早就被要求放無薪假，收入大減，僱主用其人頭申請到9000元補助，但只給5000作為特別津貼等。吳敏兒說員工打去熱線投訴，卻被告知只要補助全數用於員工工資即可，質疑只要僱主懂得巧立名目，便可以拎足政府資助，而僱員的損失卻無人補償。她呼籲政府設立失業援助金，提醒打工仔女有需要可向勞工處投訴。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦指九成以上會員都有申請保就業計劃資助。（資料圖片/歐嘉樂攝）

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦在同一個節目指自己工會有九成以上會員申請，現時5%的僱主已經領取到資助，認為處理速度較快，計劃亦有助保住就業。他認為計劃可以幫到受疫情影響的企業，如旅遊業等，惟有企業未受疫情影響亦申請到補貼，認為或是計劃的瑕疵。