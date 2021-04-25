中大前學生會長周竪峰離港赴加　承認懦弱　自揭曾參與衝擊立法會

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-25 13:07

中文大學學生會前會長周竪峰今日（4月25日）於社交網站透露，已於上月25日離開香港前往加拿大，至今一個月。 周竪峰稱，民主派初選47人案中，眼見被告席上的朋友喪盡尊嚴「乞求自由」，令他不禁反思，如果落到自己身上，自己是否也能毫無恐懼。他稱離開「對不起手足」，「希望大家原諒我的懦弱」。 周竪峰接受傳媒訪問時自揭，曾參與前年7月1日立法會衝擊事件，令他感到有被捕風險。

上月結婚後10日即離港

周竪峰在Facebook表示，上月15日結婚，十日後即離港，形容今次是「倉卒出逃」，但短期內暫時仍有瓦遮頭及三餐糊口。他稱，4年前卸任中大學生會會長後，已保持低調淡出幕前，但《國安法》生效後，令他感覺到自身安全受威脅，包括民主派初選47人案，旁聽席上聽見譚文豪自辯，痛哭流涕，只求國安法指定法官蘇惠德批准他保釋。

他稱政治案件帶來的恐懼感，完全摧毀一個人的尊嚴，反思若然被告是他自己，會否因自由而捨棄尊嚴。

周竪峰透露，譚文豪於庭上痛哭求情，令其反思如有一天自己也身陷政治案件，是否能堅毅不屈。（資料圖片）

稱被「中間人」聯絡談公民議政平台

周竪峰聲稱，於法庭旁聽的第二天，「有一個中國背景的人透過中間人想約我見面，指明要談『香港公民議政平台』的事。字裡行間，似乎是在暗示他們已有情報，如我想安全便要篤灰自保」，但他稱最後沒去見面。

多名民主派區議員去年計劃成立「公民議政平台」，遭民政事務局局長徐英偉批評屬非法及挑戰中央底線，平台最終難產。周竪峰曾任平台秘書。

周竪峰稱，離港最捨不得的是曾經「出生入死」的朋友：「很對不起各位兄弟，對不起各位手足，希望大家原諒我的懦弱。」

周竪峰於《獨立媒體》的訪問中，亦透露自己是2019年7.1衝擊立法會的參與者之一，事後警方大搜捕期間，曾往日本避風頭，當時曾想過起碼待個半年，但最終基於「倖存者內疚」，兩星期後就回港。

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

+ 39 + 39 + 39

曾形容操普通話人士為「支那人」 遭中大處分

現年24歲的周竪峰，於2016年當選中大學生會會長，立場親本土派，曾以「垃圾食物」比喻維園六四晚會，與泛民主派關係一度惡劣。

2017年9月，各大學民主牆風波中，周竪峰堅稱討論「港獨」乃言論自由一部分，與前往校園抗議的藍營人士爆罵戰，期間曾辱罵一名操普通話男子為「支那人」，遭新亞書院學生紀律委員會處以警戒的處分。事後周竪峰被「起底」，並稱被長時間跟蹤。

上月15日，周竪峰於灣仔交加里一間「黃店」扒房內舉行結婚派對，同場參與者有近30人，包括多名民主派區議員，遭現場警員票控違反限聚令。