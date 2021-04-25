梁振英稱教協決定不派人參選立法會　馮偉華：無討論過參選與否

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中央出手修改選舉制度，民主派是否參選成疑。全國政協副主席梁振英今早（25日）在Facebook表示，聽說教協在昨日會員大會上決定不派人參選來屆立法會，「參選不參選，撇脫脫總是好事，千萬不要學民主黨的進退失據。」

教協會長馮偉華接受查詢時，直指梁振英「亂說」，稱昨日只討論過這一刻不會決定參選與否，強調從沒就參選或不參選表態，而當日會議重點是討論教協運作情況等。

全國政協副主席梁振英在facbook表示，聽說教協在昨日會員大會上決定不派人參選來屆立法會，「參選不參選，撇脫脫總是好事，千萬不要學民主黨的進退失據。」 （資料圖片）

立法會教育界議席一向是教協囊中物，民主派去年11月總辭前，時任教育界議員為教協副會長葉建源。

今次選舉制度修改，教育界在選委會變化甚大，上屆民主派全取30席教育界和高等教育界，改制後教育界與高教界合併為30席，16席是當然委員，包括11間大學校長及5個辦學團體代表，餘下14個席位由教資會撥款資助的高等教育機構，或完全由政府維持和管理的學校等投票產生，意味教協不能成為該界別的團體選民。

立法會方面，教育界仍保留個人票，選民包括大學校董、由政府維持和管理的學校的教員及校長等。教協早前接受傳媒訪問時稱，未來參選特首選委或教育界議員，都要滿足更高的提名門檻，同時須通過資格審查，預料教協派人參選的機會大幅下降，會再考慮是否值得。

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