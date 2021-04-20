教育局未公開失德教師資料　遭803基金司法覆核　教協欲加入被拒

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-20 12:27

全國政協副主席、前特首梁振英牽頭成立的「803基金」，要求教育局公開違反專業失德的教師資料，但遭局方拒絕。基金去年提出司法覆核挑戰有關做法，教協則要求加入本案。高等法院於今(20日)處理教協的申請。法官周家明聽取陳詞後，認為在法律觀點和證據方面，教協都未能向法庭提供額外的幫助，遂拒批教協加入。而司法覆核已排期於下月20日審理。

本案申請人為803基金有限公司，答辯人為是教育局局長。

教協提出4個標籤效應個案

申請人早前在申請書透露，教育局拒公開資料的原因，是公開資料會對老師造成標籤效應。教協的代表律師今陳詞指，教協理事、權投部主任譚耀宏的誓章，就標籤效應提出4個個案。

有老師擔心安全需看精神科醫生

律師指，申請人要求公開資料，會增加老師被「起底」的風險，以往亦有教師因此擔心其安全，向精神科醫生求助。教協認為本案的結果對他們亦有影響，其加人亦可對法庭提供協助。

官指局方誓章已涵蓋相關內容

惟法官稱，申請人提及的法律爭議，包括局方的決定不合理，及犯了法律上的錯誤，都是一般司法覆核會提出的理據。在證據方面，法官指局方早前已存入誓章，其內容亦涵蓋相關資料。

教協需付5萬元訟費

法官又稱，欣賞教協打算加入本案的良好意願，但認為教協未能就本案提供額外協助，遂拒批准其加入。申請人要求教協支付10萬元訟費，法官最終只令教協需支付申請人5萬元的訟費。

本覆核案已排期於5月20日審理，預計需時一天。

案件編號：HCAL 1969/2020