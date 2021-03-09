教育界職場欺凌風未止　教協調查：逾半受訪教師過去半年曾遭欺凌

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-09 14:48

東華三院李東海小學林老師2019年3月墮斃後，引發社會關注學校校本管理，以及涉職場欺凌的投訴處理機制等。教協今日公布一項調查，有逾半受訪教師表示，在過去六個月，曾在學校遭遇過一次或以上的職場欺凌。 教協認為，調查反映教育界職場欺凌文化嚴重，李東海事件雖然短期內起警惕作用，但若申訴機制等結構問題持續，長遠難改善職場欺凌問題。教協建議各校的校董會，與教師應設恆常溝通機制，而教育局亦應推動職場欺凌「零容忍」政策等。

教協今日公布一項調查發現，有過半受訪教師表示，在過去六個月，曾在學校遭遇過一次或以上的職場欺凌。（胡家欣攝）

教協於今年2月25日至3月7日，以電郵問卷訪問逾1,200名中小學及特殊學校教師，有53.8%受訪教師表示，在過去六個月，曾在學校遭遇過一次或以上的職場欺凌。其中四分一、即26%受訪者稱，在學校受職場欺凌次數，平均每月一次或以上，有13.7%更達每周一次或以上。

另外，有近一半教師表示，如果同事受到不公平對待，不會「站出來」為對方說話，主要是擔心日後遭到校方針對，而合約教師則憂不獲續約。

教協會長馮偉華表示，調查反映學校職場欺凌文化嚴重，近年教育政策朝令夕改，教師被委派多項「任務」壓力爆煲，在校本管理模式下，若個別管理層操守欠佳，權力制衡機制有漏洞，會容易衍生欺凌問題。

各方就林老師的死的回應。（詳看下圖）

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僅約三成學校校董會與教師定期會面

在申訴機制方面，調查續反映，有超過七成教師指，不同意目前申訴機制，可妥善處理教師投訴。法團校董會雖有監督校政的責任，調查結果卻顯示，僅31%受訪教師稱，學校校董會設定期會面、溝通渠道的諮詢制度；40.4%表示沒有；28.6%表示「不清楚」。

另外，近六成半教師不同意「教員校董能夠反映教師意見」，教協副會長葉建源表示，有教員校董，曾被要求簽保密協議、以個人身份參與會議、不獲准參與重要議程討論等，令教員校董功能受到制肘，職位形同虛設。

倡校董會與教師設恆常溝通機制

馮偉華表示，大多被欺凌老師求助無門，只能啞忍，「唔到惡劣都唔投訴」。他說，李東海事件雖然短期內引起警惕作用，但若申訴機制等結構問題持續，不認為長遠可改善職場欺凌。

馮建議，教育局應推動欺凌「零容忍」的校園關愛文化及機制，如作為委聘管理層的條件。另外，加強校董會與教師的溝通，設立恆常溝通機制，校董會成員每學年應至少一次與教職員面談；學校和辦學團體應訂立清晰的申訴機制，確保教師投訴得以妥善處理。

東華三院李東海小學校內老師提及羅的出位言行。(詳見下圖)