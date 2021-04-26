張宇人：食肆疫苗氣泡料周四推行　不宜打針員工須聲明及定期檢測

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-26 11:03

政府提出以「疫苗氣泡」為基礎，若食肆或酒吧等處所的員工及顧客接種疫苗後，按程度放寬食肆營業限制。飲食界立法會議員張宇人今早（26日）在港台節目《千禧年代》中表示，業界就「疫苗氣泡」作放寬營業限制，與政府討論得「八八九九」，預料最快本周四實施。張宇人稱，若食肆員工因健康理由未能接種疫苗，可填寫聲明表格申報，並須定期每14日接受病毒核酸檢測。 張宇人又指，填寫聲明表格申報的員工暫時不需提供醫生證明，但強調若政府感覺做法被濫用，不排除會收緊，希望大家能夠自律。

關閉多時的酒吧、夜總會和卡拉OK有望本周四復業。（余睿菁攝）

政府最快周四實行食肆放寬措施，若所有食肆員工接種首劑疫苗，顧客使用「安心出行」，不接受「寫紙仔」填個人資料，每枱可由4人放寬至6人，堂食時間則可由晚上10時延長至午夜12時。張宇人稱，15歲以下的小朋友在家長陪同下，可豁免使用「安心出行」；65歲以上長者，若沒有「安心出行」則可維持「寫紙仔」填個人資料。

張宇人提及，政府將推出一個業界專用的流動應用程式，只要掃瞄就可得知顧客是否已接種疫苗，若接種疫苗的顧客，未必需要再用「安心出行」。

張宇人指，若全部員工和食客已接種疫苗，宴會人數可由20人放寬至100人，如食客因健康理由不能接種疫苗，可在宴會前一至兩天進行病毒核酸檢測，並持陰性證明參加宴會。（資料圖片）

張宇人：不宜接種疫苗者 赴宴會前一、兩天需接受檢測

此外，關閉多時的酒吧、夜總會和卡拉OK亦有望本周四復業，張宇人指，若員工和顧客已接種首劑疫苗，客人使用「安心出行」，處所可營運至凌晨2時。他提及，酒吧和夜總會需兩人一枱，至於卡拉OK可四人一間房。

宴會亦同樣獲放寬，張宇人指，若全部員工和食客已接種疫苗，宴會人數可由20人放寬至100人，如食客因健康理由不能接種疫苗，可在宴會前一至兩天進行病毒核酸檢測，並持陰性證明參加宴會。