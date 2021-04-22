新冠肺炎｜食肆換氣量月底須提升　承建商料僅約5000間限期內完成

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-22 10:55

本港疫情反覆，當局規定全港食肆本月底前要將換氣量提升至每小時6次，或加裝空氣淨化機。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今日表示，據了解大型食肆如酒樓等，有空間調節機組加大換氣量；而大部份食肆則選擇加設空氣淨化機。如食肆因未及添置空氣淨化機，或因改裝工程複雜，可申請延期。 香港註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴則指，業界近日收到的查詢大增至一日10多個。由於不少小型食肆仍在觀望階段，以及等候較便宜空氣淨化機，故進度拖慢。他估計4月底會有4,000至5,000間食肆完成要求，惟要至6月底才可有80%至90%食肆完成。

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提升換氣量可改裝現有機組 或加設空氣淨化機

源栢樑今日於港台節目《千禧年代》中表示，食肆要滿足提升換氣量要求可採取兩方法，包括改裝現有機組，加大換氣量；亦可以加設空氣淨化機。他指酒樓等大型食肆有空間加大現有機組換氣量，不過大部份食肆都選擇加空氣淨化機。

他認為，政府在3月中刊憲要求，並要求食肆在4月底前達標是時間較緊逼，通風設備承辦商未必有足夠人手簽發證明書，亦未必有足夠機組供應，因此食環署容許已開始但未完成工程的食肆申請延期。小組亦會加強教育，指導食肆尋找適合的承辦商。惟他強調，「疫情不等人，始終要有個日子（落實），太耐疫症都可能過咗」。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑。（資料圖片／余俊亮攝）

蕭一鳴於同一節目上表示，近日收到的查詢大增，故業界亦加快處理。如食肆選擇加空氣淨化機，承辦商只需在食肆觀察空氣淨化機型號，以及是否可覆蓋全食肆範圍就可簽發證明書，形容「一日簽10幾張都得」。如食肆需在天花加裝換氣風扇，則大約需4,000元，「半日可搞掂」，而人手亦足夠。

至於大型食肆如酒樓，蕭指如更換鮮風機會較麻煩，故建議加設空氣清新機，最大可覆蓋1,000呎，料「買4、5部已搞掂」，而貨源亦充足。他解釋現時進度較慢的原因是不少小型食肆仍在觀望階段，以及等候首批較便宜空氣淨化機在4月底到貨。他又稱，如食肆已購買空氣淨化機但未到貨，承辦商可簽發證明申請延期。