新冠肺炎｜許樹昌：食肆員工三日一檢較穩陣　惟仍不及接種疫苗

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-23 12:33

本港新冠肺炎疫情反覆，政府早前宣布最快本月底以「疫苗氣泡」方式放寬防疫措施。有報道指，政府內部研究容許食肆員工以三日一檢測取代接種疫苗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，三日一次檢測是較「穩陣」做法，但檢測不代表體內有抗體，亦不方便，故打疫苗仍是較「穩陣」。 衞生防護中心的兩個科學委員會建議市民打第二針14日後，即使被當局列作密切接觸者，檢疫期可由14日減至7日。身兼新發現及動物傳染病科學委員會主席的許樹昌強調，建議該批人士檢疫期間須檢測三次，離開前都要做血清測試了解抗體水平。而實施日期有待衞生防護中心決定。

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許樹昌今日（23日）於港台節目《千禧年代》中回應科學委員會建議市民打第二針14日後，即使被當局列作密切接觸者，檢疫期可由14日減至7日。他強調即使縮短檢疫期，但該批人士仍要接受三次檢測，亦要進行抗體測試，如有抗體即可產生保護。

被問到何時才實施，許稱由於抗體測試由政府提供，要視乎當局可否容易做到：「大方向係咁行，但幾時生效答唔到」，或要更多時間解決技術問題。而目前醫管局會為確診人士進行抗體測試，由於現時確診個案少，故問題不大。

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至於科學委員會評阿斯利康疫苗毋須來港，許樹昌解釋阿斯利康疫苗對南非變種病毒株保護力下跌至僅10%，而現時本港已購入的疫苗量足夠全部人口接種，故認為應留意第二代疫苗：「留番資源第時買新啲疫苗」。他又指，現時政府官員一直有留意不同藥廠資料，而是否覆蓋變種病毒亦是選購的首要考慮。

被問到本港兩名孕婦接種復必泰疫苗後流產，許樹昌指全球已有9萬名孕婦接種新冠疫苗，當中主要為核酸疫苗，目前未見不良反應及影響；加上孕婦接種疫苗後，抗體水平比懷孕期間自然感染高，不少國家及地區的衞生組織已建議孕婦接種疫苗。至於最快本月底以放寬防疫措施，他認為要視乎未來數日有沒有不尋常爆發。