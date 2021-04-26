選舉改制｜法案委員會完成逐條審議　謝偉俊促收緊查閱選民登記冊

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-26 13:50

立法會《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》委員會今（26日）召開第十次會議，完成逐條審議程序。會上有議員關注收緊查閱選民登記冊的安排，建制派謝偉俊認為制度存在不少漏洞，形同「虛招」，促請政府進一步收緊限制，以防濫用。 政制及內地事務局常務秘書長鄧忍光指，政府制定政策時須考慮到首次參選人士，為公平起見，條文容許已公開宣布參選人士可查閱選民登記冊。他強調，政府有多重招數防止濫用，包括領取資料人士須簽署聲明以示資料只作選舉用途，若違反聲明會有相應罰則。

▼選舉修例草案重點▼

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鄧忍光：「組合拳」防濫用查閱選民登記冊

《條例草案》建議將查閱和編製選民登記冊的安排，改為只限傳媒、政黨及候選人查閱登記冊，並遮蔽登記冊上選民的部份個人資料。謝偉俊指，「候選人」的定義過闊，只要曾公開宣布參選便符合資格，促請政府收緊候選人定義，以免有人濫用查冊制度。

鄧忍光表示，除了已有選舉經驗的人士外，政府亦要考慮到首次參選的人，在公平原則之下，須容許他們查閱選民登記冊。他說，查閱者亦有成本，因根據法律，任何人公開宣布參選後便已成為候選人，須計算選舉開支。

他說，政府有三部分的「組合拳」以防濫用，包括領取資料人士須提供身份證明、簽署表格，聲明資料只作選舉用途，如違反選舉用途會有相應罰則。他續指，選民部份個人資料會被遮蔽，例如查閱者無法看到選民全名，強調措施有效保障選民。

工聯會麥美娟問及當局，在處理選民登記時，會接納甚麼文件作住址證明，希望選舉事務處可彈性處理，鼓勵市民登記做選民。

政制及內地事務局首席助理秘書長江嘉敏說，除水、電、煤單外，當局接納3個月內的銀行單及電話單等，市民簽署聲明後，亦可使用同住者的住址證明登記做選民，另外若提交申請時未能提供住址證明，也可稍後再補交。

法案委員會主席廖長江指，已完成逐條審議程序，預計星期五 （30日）開會處理議員提出的修訂。