支聯會或掀退會潮？泛民大黨非會員　社總未言退：合法組織無問題

撰文： 羅家晴 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-27 07:00

《國安法》去年實施後，多個民主派政團現退黨潮，新加坡《聯合早報》早前報道，港府正調查「民間人權陣線」資金來源，或以違反《國安法》為將之取締，街工即宣布暫停參與民陣工作，民主黨、公民黨、教協等政黨和團體相繼退出，民陣元氣大傷。 及至近日，全國港澳研究會副會長劉兆佳接受訪問時稱，若支聯會續以「結束一黨專政」為綱領，其會員或未能符合參選資格。與此同時，因「818」集結案判囚而失去區議員議席的街工梁耀忠，其議員辦事處宣布退出支聯會，政圈關注退會潮會否出現在支聯會身上。 支聯會由200多個會員團體組成，包括區議員辦事處、壓力組織、學生會等，政黨、政團屬少數，民主黨、公民黨等政黨並非支聯會團體成員。 《香港01》向不同支聯會會員團體查詢，其中社會工作者總工會會長張志偉表示，社總自盤古初來已是支聯會的會員團體，強調支聯會屬合法組織，以團體身份參與合法組織並無問題，若支聯會被政府取締，支聯會便會解散，屆時社總自然不是支聯會成員。教協會長馮偉華指，教協暫時未有就此作任何討論，會再視乎情況。

+ 35 + 35 + 35

截止去年11月 共207個會員團體

根據支聯會第31屆常務委員會工作報告，截至去年11月3日，支聯會共有207個會員團體，會員團體之下設常務委員會，常委會則設不同工作團體，包括秘書處、組織部、維權部、傳訊及出版部等。



去年12月，因應《國安法》在港實施等政治因素，常委會由20名常委，減至14名常委，應對新政治形勢。



目前支聯會網站中，仍以「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」為該會五大綱領。不過，《國安法》通過實施後，主張「結束一黨專政」被指與憲法有抵觸，其中劉兆佳質疑「結束一黨專政」違反憲法，支聯會會員能否符合參選資格亦成疑。

梁耀忠議員辦事處退出支聯會。（資料圖片／余俊亮攝）

民主黨、公民黨非會員團體

翻查支聯會會員團體名單，會員包括不少區議員辦事處、大專學生會、專業團體、社區組織、壓力團體、地區居民關注組等，當中區議員辦事處佔團體成員接近四分一，但當中不少已不存在，例如「陳財喜區議員辦事處」等。現任區議員只佔少數，例如屯門陳樹英、荃灣陳琬琛、葵青梁錦威、沙田程張迎等。



泛民政團方面，只有民協、街工為會員團體，民主黨、公民黨、工黨、新同盟等政黨，本身並非會員團體；名單上亦有不少年代久遠或已停止運作的組織，例如匯點、太平山學會、「革命馬克思主義者同盟」等。不少專業團體亦為支聯會的會員團體，例如教協、社總、社區組織協會。

荃灣區議會主席陳琬琛憶述，「六四」事件發生後，當時大部分民主派區議員辦事處和泛民團體順理成章加入成為團體成員，但加入三十年來從來沒有參與過任何會議。（資料圖片/黃寶瑩攝）

陳琬琛：30年來從未參與會議 會討論去留

有支聯會中人指，部分議員辦事處已不存在，但由於他們沒有向支聯會退出，在現有機制下，他們不會因議員辦事處結束，失去會員團體資格，但這些議辦只屬少數。荃灣區議會主席陳琬琛憶述，「六四」事件發生後，當時大部分民主派區議員辦事處和泛民團體順理成章加入成為團體成員，但加入30年來從來沒有參與過任何會議，笑指「個名單完全無Update過」，亦不知有否機制退出。他坦言，會與議員辦事處核心成員討論去留問題。

屯門區議會主席陳樹英接受查詢時表示，她在2015年退任支聯會常委後，以「陳樹英社區服務處」的個人名義加入成員團體，主要是參與聯署等活動。對於近日有建制派提出，支持「結束一黨專政」的綱領或會違反《國安法》，陳樹英認為政府應清楚說明理據，強調支聯會多年來堅持「結束一黨專政」的綱領，目的是要平反當年六四事件的定性，期望中國邁向民主化，並非要求共產黨下台。

教協會長馮偉華指，教協暫時未有作任何討論，會再視乎情況。（資料圖片／廖雁雄攝）

社總：盤古初來已是支聯會成員

教協會長馮偉華指，教協暫時未有作任何討論，會再視乎情況。社會工作者總工會會長張志偉表示，社總自盤古初來已是支聯會團體成員，該會曾討論有關成員身份事宜，但強調支聯會屬合法組織，以團體身份參與合法組織完全沒有問題。他說，若支聯會被政府取締，支聯會便會解散，屆時社總自然不會是支聯會成員。

有民主黨中人同樣表示，該黨不是會員團體之一，但有部分黨員以個人議辦身份加入，又指是否參與今年「六四晚會」，由黨員自行決定。有公民黨中人亦稱，該黨並非支聯會會員團體，沒參與過支聯會任何討論，而公民黨過往在維園外擺街站等，黨員均以個人身份參與。



街工主席盧藝賢接受查詢時僅稱，沒有任何補充。

社會工作者總工會會長張志偉表示，社總自盤古初來已是支聯會的團體成員，透過該會曾討論有關成員身份的事宜，強調支聯會屬合法組織，以團體身份參與合法組織完全沒有問題。（張浩維攝）

傳警將禁六四集會 常委趙恩來：堅持入維園點燭光

支聯會常委趙恩來接受《香港01》查詢時表示，暫時未接到有其他成員團體退出支聯會。對於有指「結束一黨專政」綱領或違《國安法》，以及警方將不批准今年的六四晚會，趙恩來直指，現時不知紅線在哪，亦不知何謂違法或不違法，稱已預料警方會以防疫理由再次阻止舉辦活動，但強調支聯會仍然堅持進入維園燃點燭光，又強調支聯會多年來都一直守法。