支聯會成員難參選？劉兆佳指綱領涉違憲　湯家驊：非擁護基本法

撰文： 彭焯煒 周禮希 最後更新日期： 2021-04-26 19:12

街工前立法會議員梁耀忠因非法集結罪成被判囚8個月，除了葵青區議員議席被褫奪，有支聯會中人透露，梁耀忠議員辦事處前日（24日）起已退出支聯會。政圈隨即傳出消息指，因支聯會綱領中的「結束一黨專政」涉嫌違反《港區國安法》，若支聯會成員日後想參選，要考慮能否通過資格審查。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時指，《中國憲法》經修改後，已加入「中國共產黨領導為中國特色社會主義的本質性特徵」，中國共產黨在中國多黨合作制的領導地位，已是經由憲法所確認與保證，故「結束一黨專政」明顯違反《中國憲法》。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，參選重要原則是要擁護《基本法》及香港特別行政區，強調高叫「結束一黨專政」口號的人肯定不是擁護《基本法》，意味入閘無望，若現時退出支聯會，則要視乎該人日後言行會否讓政府感覺已痛改前非。

劉兆佳指出，《中國憲法》經修改後，已加入「中國共產黨領導為中國特色社會主義的本質性特徵」，而中國共產黨在中國多黨合作制的領導地位，已是經由憲法所確認與保證，故「結束一黨專政」明顯違反《中國憲法》。（資料圖片）

支聯會成員服膺於綱領 即不是擁護《基本法》

劉兆佳接受《香港01》查詢時指出，支聯會成員不能參選的原因，在於五大綱領之一「結束一黨專政」。他指崔，中國憲法經修改後，已加入「中國共產黨領導為中國特色社會主義的本質性特徵」，中國共產黨在中國多黨合作制的領導地位，已經由憲法確立與保證，故「結束一黨專政」明顯違反中國憲法。

劉兆佳提到，香港現時已有《國安法》，故在思考此議題時，更要考慮「全面國家安全觀」，當中包括了「政權安全」，故國安法亦設有顛覆國家政權罪。

他推論，參選者若本身是支聯會成員，就等於是服膺於支聯會的綱領，等同不是擁護《基本法》。他解釋，《基本法》作為《中國憲法》的「子法」，權力來自國家憲法，用於落實「一國兩制」，故憲法與《基本法》不能分開討論，全國人大常委會副委員長王晨亦明言，香港的憲制基礎是由《基本法》及《中國憲法》共同組成。

認為不可能修改綱領：支聯會會變質 支持者亦會離開

哪麼支聯會修改綱領是否可行做法？劉兆佳認為不可能，因如此一來支聯會就會變質，其支持者亦會離開。認為修改綱領與成員自行退出支聯會不同，退出者日後被審視時，將視乎其本身過去的言行。他強調，在愛國者治港之下，對從政者的愛國要求明顯更高，認為相關要求現時是變得更明確、更嚴厲，將2016年人大就基本法第104條的釋法中，涉及「中華人民共和國及其香港特別行政區」的部分表述清楚，國家明顯先於特區。

稱支聯會較眾志「對中國共產黨對抗性更大」

劉兆佳以「時移世易」四字形容當前形勢，認為中央對愛國者治港的相關要求已非常清楚，有關方面將「揸正嚟做」，「連香港眾志以前都會被DQ，支聯會比起眾志，對中國共產黨的對抗性更大」。

湯家驊回覆查詢時指，參選公職的重要原則是要擁護《基本法》及香港特別行政區，而高叫「結束一黨專政」口號的人肯定不是擁護《基本法》。（資料圖片）

湯家驊：退支聯會後要視乎言行是否已痛改前非

湯家驊接受《香港01》查詢時則指，參選公職的重要原則是要擁護《基本法》及香港特別行政區，高叫「結束一黨專政」口號的人肯定不是擁護《基本法》，因《基本法》是中國共產黨根據憲法第31條確立的，若說結束一黨專政即是否定共產黨在《中國憲法》下的地位，換言之將「入閘」無望。

若有人現在退出支聯會，日後能否參選？湯家驊僅稱要視乎該人日後的言行會否讓政府感覺已痛改前非，現時難以一概而論。

倘政府禁六四晚會 支聯會堅持辦晚會或有違法風險

至於日後支聯會會否被政府以違反《港區國安法》取締？湯家驊強調，國安法列明，任何人組織、策劃、實施或者參與實施非法活動才屬違法，若支聯會在政府反對下仍堅持舉辦六四晚會，則屬非法活動，有違法風險。