李卓人獄中書信：最放不下職工盟、支聯會和工黨　將就818案上訴

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-22 23:26

工黨李卓人早前因為前年818及831遊行被判囚合共14個月，他在獄中度過三日後寫下獄中書信，指自己最放不下職工盟、支聯會和工黨，放不下要在獄中渡過今年的五一、六四、七一，呼籲市民一同在5月1日「揸宗旨」，6月4日點燭光， 7月1日「撐空間」。 李卓人指，聽聞自己在樓上正住着民主黨前議員胡志偉，樓下住的是已退出公民黨的楊岳橋，指「我不知為何不能編我住六樓或八樓，可以同隔離朋友傾計，打發時間也好些。」 他又提到，將就8月18日案上訴判罪及12個月的刑期，強調認為案件使人民行使《憲法》保障的集會遊行權利形同虛設，形容刑期離譜地高，「對日後同類案件雖說不算量刑指引，但必然有負面後果」。

李卓人早前因為818集會案被判囚12個月，連同831案合共判囚14個月。（資料圖片／梁鵬威攝）

李卓人透過facebook專頁刊出4月19日在獄中書信，表示他當日到灣仔法院應訊時，可以與社民連「長毛」梁國雄、人民力量「快必」陳志全一同乘車，指大家在車上可以打招呼，但聊天的話，就會被叫「收聲」，但可以見面仍覺得高興。

今年是李卓人首次不能親身出席六四燭光晚會。他在信中提到，自己最放不下職工盟、支聯會和工黨，放不下要在獄中渡過今年的五一、六四、七一。他指，相信大家能「守住條線」，捍衛民間社會空間，保存實力，又言如何走下去是對香港公民社會的考驗。

該信最後，李卓人表示相信自己一定能適應和堅定地在未來的牢獄生涯生活下去，他會記掛大家，祝願大家平安健康，又指真相、自由會最終得到勝利。