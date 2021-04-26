警向陳皓桓發信　指民陣涉違社團條例　促交代資金來源、遊行資料

撰文： 吳倬安 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-26 21:22

民陣召集人陳皓桓今天（26日）警署報到期間，收到警方社團事務主任文件，指民陣涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣以書面向社團事務主任提供6項資料，包括未有再向申請社團註冊的原因、民陣社交專頁是否由民陣建立和管理、要求提供民陣由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料，及要求交代民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。 警方社團事務主任要求陳皓桓於5月5日或之前回覆。陳皓桓表示，民陣將尋求法律意見，暫時未有回應。

指民陣涉違《社團條例》第5條

警務處助理處長（支援）兼助理社團事務主任陳綺麗在信中表示，從傳媒報道得知，陳皓桓為民陣召集人，黎恩灝為副召集人，指民陣曾於2006年7月18日按《社團條例》註冊，後在9月11日申請取消註冊，按傳媒及社交平台資訊，有跡象顯示「民間人權陣線」其後仍然以社團形式運作，違反《社團條例》第5條規定。



陳綺麗指，陳皓桓須於2021年5月5日或以前向社團事務主任提交所要求的資料，並提醒根據《杜團條例》第16（2）條，如任何社團沒有遵從根據第15條送達的任何通知的全部規定或部分規定，一經循簡易程序定罪可處罰款兩萬元，另外《社團條例》第16（3）條訂明，為遵從根據第15條送達的通知的規定而向社園事務主任提供的任何資料，如在要項上是虛假、不正確或不完整的，則提供該等資料的人，一經循簡易租序定罪，可處罰款$20,000。

社團事務主任在信中除了提及要求交代六項資料外，亦附有三項附件，包括民陣去年「10.1」遊行的宣傳單張、一則支聯會去年12月的Facebook帖文、民陣去年12月9日舉辦國際人權日70周年「停止酷刑，尊重人權」聯署的宣傳單張。

警方社團事務主任要求民陣交代六項資料如下： 1. 民陣未有再向社團事務主任申請社團註冊的原因 2. 民陣是否《社團條例》中附表所列的人，若是，請提供證據 3. 民陣網頁和Facebook專頁是否由民陣建立及管理 4. 在2006年9月11日後，民陣曾舉辦多次集會遊行，包括去年十一大遊行。請提供2006年9月至今，曾經舉辦的公眾遊行及集會的日期及地點 5. 民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼 6. 去年12月9日舉辦國際人權日70周年「停止酷刑，尊重人權」聯署的目的及原因

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