林鄭：嚴肅處理華大誤檢惟需平衡懲罰　下午公布疫苗氣泡新安排

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-27 11:45

檢測承辦商華大基因早前疑因技術錯誤，導致28個樣本受污染，出現「假陽性」的情況，有市民被無辜送院及送檢。 特首林鄭月娥今日（27日）見記者時回應指，政府會嚴肅處理相關事件，但具體如何處置、會否有懲罰，需要平衡本地抗疫能力，審視會否遭到削弱，始終檢測是抗疫工作的重要一環。她透露，食物及衞生局下午會召開記者會，公布有關「疫苗氣泡」新安排。

憂削弱整體抗疫能力

林鄭月娥指，過去15個多月以來，檢測對抗疫而言至關重要，政府亦多次強調自去年1月開始，本港每日檢測能力由只有數千，到現時動軏超過10萬，私人化驗所在這方面提供很大幫助。

她指檢測出現問題，政府會認真嚴肅處理，指「假陰性」、「假陽性」確實對市民帶來很多困難，有人會被無辜送入醫院，身邊的人需要送檢，政府正嚴肅處理，看看如何改善檢測過程、安全守則和防感染安排，政府專家顧問袁國勇較早前已親往實驗室了解，並發現問題所在，華大已致歉並承諾全力改進。

至於食衞局往後會作什麼行動、會否涉及具體懲罰等，林鄭表示需要再作評估，但處理這些事情時，也要顧及抗疫的整體能力會否被削弱。她指，雖然本地確診個案已有減少，但往往需要嚴陣以待，相信食衞局會作適當評核，現時最重要的是與華大合作，做好檢測安排。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

+ 11 + 11 + 11

稱盡快讓市民生活有序回復正常

政府早前提出「疫苗氣泡」的抗疫新路向，據了解將推出新應用程式，讓餐廳等處所確認顧客是否曾接種疫苗。林鄭指出，食衞局長今日下午將會見記者，交代相關問題，行政會議稍後亦會有相關討論。交代的內容，主要和政府兩星期前公布的「疫苗氣泡」有關，讓市民生活可有序回復正常。

近兩星期，食衞局和食環署已與多個業界不斷召開會議商討細節，林鄭感謝政府同事的努力和業界的坦誠意見，尋求最好的方案，讓本周四可如期開始放寬一些營業處所的限制、讓被關閉多時的處所重新有序復業，詳情交由局長稍後交代。