林鄭月娥：以「疫苗氣泡」為基礎　考慮縮短低風險區抵港者檢疫期

撰文: 林劍 最後更新日期: 2021-04-26 15:11

特首林鄭月娥今日(26日)發表每月抗疫報告,指香港疫情整體穩定,本地個案持續處於甚低水平,第四波疫情已經明顯受控。她指鑑於疫情受控,也是適當時候就抗疫工作採取新路向,政府會以「疫苗氣泡」為基礎,調整社交距離措施,並考慮縮短從低風險地區抵港人士的強制檢疫期。

指政府原擔心復活節後現個案群組 幸未有出現

林鄭月娥表示,截至4月25日的4月總確診個案為269宗,超過80%是輸入個案,本地個案數字維持於低單位數水平,更有四日沒有任何本地個案,顯示疫情整體受控。政府原本擔心,復活節長假期會因市民有較多社交活動而引致大規模的個案群組,最終也沒有出現。但她指,4月中首次在社區發現涉及N501Y變種病毒株的確診個案,令政府大為緊張,衞生防護中心嚴陣以待,實施嚴格的追蹤、檢測和檢疫措施,至今並未發現變種病毒株在社區擴散,但會持續密切留意情況。

林鄭提到,她在本月中提出抗疫的新路向,目標是在有效管控疫情的前提下,盡量恢復社會的正常運作和市民的日常生活,這份抗疫路線圖能否成功,還靠市民的努力。總體來說,抗疫新路向會以4個「R」為準則:以逐步有序回復常態為目標(Return to Normality);以避免「一刀切」暫停活動為指導性原則(Refrain from“stop and go” approach);以加強針對性防控措施為手段(Reinforce infection control measures in a targeted manner);以持續呼籲全民參與來達致目標(Reiterate the need for concerted community efforts)。

具體而言,林鄭表示政府會以「疫苗氣泡」為基礎,調整社交距離措施,例如當指明處所的員工或顧客已經接種疫苗,亦配合其他防疫要求,營業限制會獲放寬。接種疫苗帶來的方便亦可適用於跨境出行,例如從低風險地區抵港人士,強制檢疫期可以縮短。有關建議既考慮了疫苗的保護作用,亦希望為接種疫苗提供誘因,鼓勵更多市民接種疫苗,盡快為香港築起免疫屏障。

林鄭指,衷心感謝各業界代表在過去兩周與相關部門積極磋商,提出有建設性並可行的落實措施,政府稍後會公布詳情。她呼籲市民不再猶豫,盡快接種疫苗。

▼特首林鄭月娥4.12公布抗疫新路向措施▼

