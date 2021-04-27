民陣涉違社團條例　林鄭月娥：結社自由非絕對　警方依法辦事

撰文： 周皓宜 林劍 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-27 11:18

民陣召集人陳皓桓昨收到警方社團事務主任文件，指民陣涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣以書面向社團事務主任提供6項資料，包括提供民陣由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料，以及要求交代民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。 林鄭今早（27日）出席行政會議前表示，不會評論事件，但正如律政司司長所指，《基本法》和《香港人權法案》保障市民自由，包括集會、結社、言論自由，但這些自由不是絕對，會依法受限制，同時要尊重維護其他人權利，以及社會秩序。她指，肯定警方會按法律辦事。

夏博義被中聯辦炮轟 林鄭：若涉違法投訴港府會跟進

【10:30】對於大律師公會夏博義遭被中聯辦批評為「反華政客」，港府會否有任何行動？林鄭稱香港尊重言論、結社、集會等自由，任何人可以說自己想說，但強調這些不是絕對的權力，需要是法律容許和保障其他人的權利。

林鄭又指，大律師公會有自我監管的規則，包括選出主席，現時港府沒有要對大律師公會作任何行動，但強調若有任何涉及大律師公會主席違法的投訴，港府會跟進並採進一步行動。

再被問到支聯會舉行六四晚會是否違反《國安法》，如何確保香港人仍有言論等自由？林鄭稱，需視乎到時有甚麼事發生，有關行為是否觸犯《國安法》、是否危害國家安全。

新任大律師公會主席夏博義。（資料圖片／黃寶瑩攝）

叫「結束一黨專政」違國安法？ 林鄭：需尊重中國共產黨

【10:24】被問到支聯會「結束一黨專政」口號會否違反《港區國安法》，林鄭月娥指，香港是法治社會，難以就每一個案件判斷是否合法，要看證據及取證過程等。她說，香港作為中華人民共和國不可分離的一部分，享有在中央全面管治權之下的高度自治，而非全面自治，在尊重憲法大前提下，應尊重執政的中國共產黨。至於不尊重執政黨到甚麼程度會違反《國安法》，要視乎證據決定。

對於港台編導蔡玉玲因查車牌被控虛假陳述罪成，林鄭指法庭判詞提到，即使有良好意願，也要依法辦事。她說，過去有人不斷散播違法達義，她認同記者專業，但亦要依法辦事，又指政府在修改香港選舉制度的條例中，容許傳媒查閱選民登記冊。



林鄭月娥亦預告，今天下午食物及衞生局將召開記者會，公布「疫苗氣泡」詳情。

懲罰華大檢測須視乎會否削弱本港抗疫能力

【09:50】就華大基因檢測失誤，林鄭指過去15個多月以來，檢測對抗疫而言至關重要，政府亦多次強調自去年1月開始，本港每日能力只有數千，現時超過10萬，私人化驗所提供很大幫助。她強調，檢測出現問題，政府會認真嚴肅處理，假陰性和假陽性，確實對市民帶來很多困難，有人會被無辜送入醫院，身邊的人需要送檢，政府正嚴肅處理，如何改善檢測過程、安全守則和防感染安排，政府專家顧問袁國勇已親往實驗室了解，並發現問題所在，華大已致歉並承諾全力改進。

至於食衞局往後有何跟進行動，林鄭指需要再作評估，但處理這些事情時，也要顧及抗疫的整體能力，會否被削弱。她指，雖然本地確診個案已有減少，但往往需要嚴陣以待，相信食衞局會作適當評核，現時最重要的是與華大合作，做好檢測安排。

主管港澳事務的國務院副總理韓正，日前與特首林鄭月娥會面。（資料圖片）

上周晤韓正談大灣區 林鄭：料中央稍後公布新措施

被問到上周與副總理韓正的會面詳情，林鄭指，該次專題會議是圍繞大灣區的未來發展，韓正在會上對於大灣區規劃綱要發表兩年以來的發展成效十分肯定，鼓勵香港繼續以創新方式發展，相信稍後中央會公布新措施。在會後韓正會見她期間，表示很關心香港的疫情，因他亦明白到香港經濟要恢復，回復兩地人員有序往來至為重要，兩人再沒有討論其他議題。