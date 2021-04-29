大公評論：支聯不取消顛覆綱領有代價　鄒幸彤：爭論違法否無意義

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-29 19:19

支聯會「結束一黨專政」口號是否違法，連日來引起爭論，《大公報》今 （29日）以《「支聯會」不取消「顛覆綱領」必將自食其果》為題發表評論文章，指「結束一黨專攻」綱領是公然挑戰《國安法》，若支聯會不改弦易轍，不取消「顛覆綱領」，必將承擔政治及法律代價。 支聯會副主席、大律師鄒幸彤今天撰文回應近日各界關注，直指甚麼時候開始違反《國安法》，只是政治決定，並非一個法律判斷，又指作為「法律人」，她拒絕將政治問題包裝在法律討論之下。

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文章質疑支聯會很多非法手段

《大公》評論文章指，康文署是否借出場地予支聯會舉辦活動並非重點，事件核心是支聯會在國安法實施後，仍然高舉「顛覆國家政權」綱領，批評有關綱領的含義就是要顛覆國家政權、推翻國家憲法的執政黨，公然挑戰國安法，若支聯會不改弦易轍，不取消「顛覆綱領」，必將承擔政治及法律代價。



文章又指，高呼有關綱領雖然在詞義未必準確，但在行為本質上卻是很清楚的，就是拒絕接受、拒絕承認中國共產黨領導的地位，以至要結束、推翻中國的執政黨，這是該綱領的真正含義，又稱「一國兩制」從設計第一日開始，就不存在可以推翻共產黨的「自由」和空間。因此，禁止從政人士或團體提出推翻執政黨的綱領，並不會損害「一國兩制」。

文章指，過往香港未有《國安法》，對支聯會的「踩界」綱領並沒有認真處理，令他們更加有恃無恐，現在這種習非成是也要作出整頓，「這樣『支聯會』還守着『老黃曆』，以為可以繼續高喊推翻執政黨而不用遭受刑責，還可以把香港視為反中的『橋頭堡』，不過是一廂情願。」文章又稱支聯會有很多非法手段，包括收取外國資金、支持海內外違法人士的活動，以至舉辦非法行動等，足以構成以非法手段「顛覆國家政權」，再加上有關的顛覆綱領，已足以入罪並控告支聯會成員。

鄒幸彤（黃寶瑩攝）

鄒幸彤：真正問題是「政權是否想對支記郁手」

鄒幸彤認為，《國安法》已明顯成為「政治打壓工具」，條文含糊，正好方便政權任意解讀，在此背景之下，甚麼字眼、行為才算是違反《國安法》，本身是一個政治決定，並非一個法律判斷。

鄒幸彤以初選案為例，指案中很多人在被捕前，也估不到自己的行為「突然『違法』」，故爭論「結束一黨專政」是否違反《國安法》根本沒意義，因背後真正的問題是「政權是否想對支記（支聯會）郁手」。