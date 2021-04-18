六四32｜李卓人在囚首缺席　蔡耀昌：一人走多步　將入紙申辦晚會

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-18 18:29

支聯會主席李卓人因前年參與「8.18」及「8.31」兩場未經批准集會，被判入獄14個月，意味他將於首次缺席六四悼念活動。支聯會秘書蔡耀昌接受《香港01》查詢時表示，李卓人的缺席會對支聯會運作帶來影響，但支聯會的工作模式一直以「長期群體協作」為主，加上有30年舉辦悼念「六四」活動的經驗，相信支聯會上下更會「一人走多幾步」，繼續堅持下去。 蔡耀昌透露，支聯會計劃於5月16日及30日分別舉辦六四長跑及六四遊行，並一如以往在6月4日舉辦六四燭光晚會，月內將根據《公安條例》入紙申請不反對通知書。

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計劃5.16辦長跑、5.28遊行

蔡耀昌說，李卓人是支聯會的核心成員，其缺席當然對運作有影響，但支聯會長期以群體協作方式工作，加上支聯會有三十年舉辦悼念「六四」活動的經驗時，副主席何俊仁曾出任主席多年，對該會工作駕輕就熟，相信該會運作不會太大影響。

他又指，李卓人過去三十年一直擔任支聯會常委，今次是李首次缺席「六四」悼念活動，但李已表明即使在監獄，也會以自己方法悼念「六四」，又指正因為李卓人不在，支聯會上下更會「一走人多幾步」，繼續堅持下去。

蔡耀昌指正因為李卓人不在，支聯會上下更會「一走人多幾步」，繼續堅持下去。（資料圖片）

支聯會每年舉辦六四長跑、遊行及燭光晚會，蔡耀昌表示，該會計劃於5月16日及30日分別舉辦六四長跑及六四遊行，並一如以往於6月4日舉辦六四燭光晚會，月內將根據《公安條例》入紙申請不反對通知書。蔡坦言，當前香港的政治環境很差，去年「六四」集會被禁，「8.18」及「8.31」集結案的判刑亦較他們的評估嚴苛，故支聯會內部將會召開會議，評估當前政治形勢及可能出現的情況，制訂不同應變方案。

蔡耀昌強調，香港仍有人權法，市民和平遊行集會權利應得到保障，警方應按《基本法》及法律處理他們的申請。至於維園場地申請，蔡相信要在五月中才會有結果。

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2020年6月，警方以疫情為由，禁止支聯會在維園舉辦「六四」燭光晚會，多名支聯會常委及民主派人士手持燭花，自行進入維園悼念，逾萬市民響應，悼念亦因燭光晚會被禁，在各區「遍地開花」。



2020年8月壹傳媒創辦人黎智英、李卓人等13人收到法庭傳票，控告他們非法煽惑他人參與未經批准集結罪。前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉等人亦被控明知而參與未經批准集結罪。